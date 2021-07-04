Гранты получат первые 100 компаний Москвы за поголовную вакцинацию сотрудников от мэра Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел поощрения для предприятий, вакцинировавший своих сотрудников раньше всех.
- Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей, — написал в своем блоге глава столицы.
Также мэр Москвы заявил, что в случае полного соблюдения правил использования QR-кодов при входе в кафе и рестораны, данные предприятия общепита полностью освободят от оплаты коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.
- Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19, — добавил мэр.
О подробностях акции станет известно в ближайшее время. В то же время в столице уже более полутора тысяч предприятий отчитались о вакцинации 60% сотрудников, Собянин выразил надежду, что на будущей неделе число вакцинированных вторым компонентом прививки достигнет 3 миллионов человек. В последнюю неделю известно о ежедневной вакцинации 60-70 тысяч человек, проживающих в Москве.
- В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки, — отметил Мэр Москвы, пишут на сайте mos.ru.