Гранты получат первые 100 компаний Москвы за поголовную вакцинацию сотрудников от мэра Собянина
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Гранты получат первые 100 компаний Москвы за поголовную вакцинацию сотрудников от мэра Собянина

2:26:457/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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В случае полного соблюдения правил использования QR-кодов при входе в кафе и рестораны, данные предприятия общепита полностью освободят от оплаты коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.

Собянин поощрит тех, кто в числе первых отчитается о вакцинации работников
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел поощрения для предприятий, вакцинировавший своих сотрудников раньше всех.

- Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей, — написал в своем блоге глава столицы.

Также мэр Москвы заявил, что в случае полного соблюдения правил использования QR-кодов при входе в кафе и рестораны, данные предприятия общепита полностью освободят от оплаты коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.

- Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19, — добавил мэр.

О подробностях акции станет известно в ближайшее время. В то же время в столице уже более полутора тысяч предприятий отчитались о вакцинации 60% сотрудников, Собянин выразил надежду, что на будущей неделе число вакцинированных вторым компонентом прививки достигнет 3 миллионов человек. В последнюю неделю известно о ежедневной вакцинации 60-70 тысяч человек, проживающих в Москве.

- В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки, — отметил Мэр Москвы, пишут на сайте mos.ru.

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