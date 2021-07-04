Самолет C-130 Hercules с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах. Подробности крушения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самолет C-130 Hercules с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах. Подробности крушения

12:59:387/4/2021Фото: Скриншот
0

Воздушное судно филиппинских ВВС при посадке потеряло мощность и не смогло сесть на взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, спасены 40 человек.

Филиппинский самолет разбился

На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 Hercules  филиппинских ВВС, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование страны.

Associated Press сообщает, что в ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти не менее 40 человек.

Спасательная операция продолжается.

Крушение произошло, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу.

"Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и пытался восстановить мощность, но потерпел неудачу и разбился", - заявил начальник штаба генерал Сирилито Собежана.

На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели. Сейчас из-под обломков уже спасли 15 человек.

Самолет летел на остров, чтобы доставить туда военнослужащих для борьбы с терроризмом в регионе. «Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней», — сказал Собеджана.

По данным Rappler, самолет при посадке потерял мощность и не смог сесть на взлетно-посадочную полосу. Издание сообщает, что транспортник загорелся, сейчас спасены около 40 человек. Их доставили во военный госпиталь в городе Бусбус.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
крушениесамолет разбилсяспасатели
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему пилот промахнулся?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Самолет C-130 Hercules с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах. Подробности крушения
    12:59:38 7/4/2021
    Самолет C-130 Hercules с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах. Подробности крушения
    Мигрантов заменить зэками и тем самым повысить зарплаты предложил глава "Мироторга"
    12:44:22 7/4/2021
    Мигрантов заменить зэками и тем самым повысить зарплаты предложил глава "Мироторга"
    Россияне должны быть довольны пенсией, она больше чем в 1990-е годы, считают в Кремле
    12:18:12 7/4/2021
    Россияне должны быть довольны пенсией, она больше чем в 1990-е годы, считают в Кремле
    Труп пенсионера обнаружили после пожара в Новосибирске: СК начал проверку
    11:27:49 7/4/2021
    Труп пенсионера обнаружили после пожара в Новосибирске: СК начал проверку
    4 июля 2021 года - День памяти геноцида евреев во вторую мировую войну: Страшные факты, которые должен помнить каждый
    11:20:23 7/4/2021
    4 июля 2021 года - День памяти геноцида евреев во вторую мировую войну: Страшные факты, которые должен помнить каждый
    Бердск11 самовыдвиженцев стремятся попасть в депутаты горсовета Бердска на 3 июля 2021: Узнайте, кто они
    10:57:05 7/4/2021
    11 самовыдвиженцев стремятся попасть в депутаты горсовета Бердска на 3 июля 2021: Узнайте, кто они
    Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?
    10:40:27 7/4/2021
    Можно ли работать в огороде 4 июля на Ульянов день и что нельзя делать влюбленным?
    Мошенники набрали кредитов на жительницу Свердловской области, взломав Госуслуги
    10:34:21 7/4/2021
    Мошенники набрали кредитов на жительницу Свердловской области, взломав Госуслуги
    Душевный гороскоп на 5 июля 2021 года: коротко о главном
    10:20:13 7/4/2021
    Душевный гороскоп на 5 июля 2021 года: коротко о главном
    Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач
    9:41:23 7/4/2021
    Почему россияне боятся прививаться от коронавируса, ответила врач