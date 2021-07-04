Самолет C-130 Hercules с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах. Подробности крушения

На Филиппинах потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 Hercules филиппинских ВВС, на борту находились 85 человек, сообщило военное командование страны.
Associated Press сообщает, что в ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти не менее 40 человек.
Спасательная операция продолжается.
Крушение произошло, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу.
"Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и пытался восстановить мощность, но потерпел неудачу и разбился", - заявил начальник штаба генерал Сирилито Собежана.
На месте крушения военного транспортника C-130 Hercules работают спасатели. Сейчас из-под обломков уже спасли 15 человек.
Самолет летел на остров, чтобы доставить туда военнослужащих для борьбы с терроризмом в регионе. «Спасатели сейчас на месте, мы молимся, чтобы спасти больше жизней», — сказал Собеджана.
По данным Rappler, самолет при посадке потерял мощность и не смог сесть на взлетно-посадочную полосу. Издание сообщает, что транспортник загорелся, сейчас спасены около 40 человек. Их доставили во военный госпиталь в городе Бусбус.