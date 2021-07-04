Мертвыми нашли девочек двух и четырех лет в запертой машине: Они погибли от жары

В Каменском районе Ростовской области погибли два ребенка 2017 и 2019 года рождения. Смерть малолетних девочек наступила в результате жары, в то время как они оказались запертыми в автомобиле.
- Две малолетние девочки, 2017 и 2019 года рождения, играли на территории двора, где самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома. Мать детей, обратив внимание на их отсутствие, начала их поиски, однако, не найдя детей, сообщила в органы полиции. Дети были обнаружены в автомобиле. Медики констатировали их смерть, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Ростовской области.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным прокуратуры Ростовской области, девочки не могли выйти из автомобиля самостоятельно.
- В силу малолетнего возраста они не смогли самостоятельно выбраться и провели длительное время в салоне автомашины под воздействием высокой температуры воздуха, - говорится в сообщении ведомства.
В регионе сообщали о неблагоприятном прогнозе из-за сильной жары, в некоторых районах Ростовской области в эти выходные температура воздуха накаляется до 40 градусов.