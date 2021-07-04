Столото: проверить билет тиража 1395 "Русского лото" от 4 июля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1395 "Русского лото" от 4 июля 2021 года

1:38:337/4/2021Фото: pixabay
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Для этого тиража доступна проверка билета по номеру на сайте организатора.

лото
Трансляция игры была 4 июля 2021 года

Русское лото — тираж 1395 от 04.07.2021 года.

Невыпавшие бочонки: 3, 8, 49, 70.




Число билетов, принявших участие в розыгрыше 90 563 624 штук.

Призовой фонд тиража, руб. Джекпот: 900 000 000 рублей.

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