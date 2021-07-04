Столото: проверить билет тиража 449 "Жилищной лотереи" от 4 июля 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 449 "Жилищной лотереи" от 4 июля 2021 года

1:42:267/4/2021Фото: pixabay
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Разыграно призов на сумму 21 129 363 руб.

лотерея
Трансляция игры состоялась 4 июля 2021 года

Жилищная лотерея — тираж 449 от 04.07.2021 года.



Разыграно призов на сумму 21 129 363 руб.

Невыпавшие числа: 13, 28, 58, 65.

Выигрышных билетов / Участвовавших билетов: 118 709 / 606 528 штук.

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