Поддельные сертификаты о прививках от коронавируса ищет полиция в Новосибирской области
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Поддельные сертификаты о прививках от коронавируса ищет полиция в Новосибирской области

2:48:357/4/2021Фото: Pixabay
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Жителей региона призывают сообщать о фактах подделки сертификатов о вакцинации или справок о наличии антител. Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не только для продавцов фальшивых документов, но и для покупателей.

В полиции начали работу по выявлению поддельных сертификатов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В полиции Новосибирской области начали работу по предупреждению распространения поддельных документов, пользующихся повышенным спросом в связи со сложившейся обстановкой. В МВД призывают граждан к сознательности и просят выявлять источники поддельных документов.

- В связи с практикой других регионов, где имеются факты сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против Covid-19, сотрудники органов внутренних дел принимают все необходимые меры, направленные на пресечение подобных действий, — заявили в главке МВД по Новосибирской области.

— Полиция призывает граждан оказывать содействие в установлении лиц, осуществляющих изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии антител и поддельных ПЦР-тестах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Москве уже возбуждены уголовные дела - более 20 - за продажу поддельных сертификатов о вакцинации и фиктивных справок об отсутствии коронавируса. По некоторым из них уже проведены суды.

В Сибири пока известно об одном деле, заведенном в Бурятии против 36-летнего жителя Улан-Удэ, которого подозревают в приобретении фиктивной справки о вакцинации для демонстрации своему начальству.

Между тем, 4 июля в управлении МВД по Новосибирской области предупредили, что Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.

-Необходимо отметить, что владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации ставят под угрозу жизни многих людей, так как остаются потенциальным источником инфекции, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», - отметили в полицейском ведомстве.

ГУ МВД России по Новосибирской области просит сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону 02 (мобильный оператор - 102).

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