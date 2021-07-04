Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили о том, что у них пока нет данных о спасении привитых от заражения коронавирусом, в ведомстве признались, что известно об исключении тяжелого течения коронавируса у привитых граждан, поэтому даже вакцинированным необходимо носить маски перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
- Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ", - заявили специалисты Минздрава.
Вакцинированные не дают положительной реакции на ПЦР или на антиген, сообщают в документе, размещенном на сайте Министерства здравоохранения России.
Ранее в ВОЗ заявили о том, что мир находится в сложной ситуации из-за мутаций коронавируса, которые происходят от индийского штамма, более опасного и заразного, чем уханьский, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что штамм "Дельта", возникший в Индии, уже обнаружен в 98 странах.
- В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся в опасном периоде пандемии, - отметил глава ВОЗ.