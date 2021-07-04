Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав
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Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав

3:48:207/4/2021Фото: Pixabay
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Пока нет данных о том, что вакцинация не допускает заражения коронавирусом, поэтому требуется соблюдать все требования и после прививки.

В Минздраве рассказали о том, что они не знают, как прививка влияет на заражение коронавирусом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Министерстве здравоохранения заявили о том, что у них пока нет данных о спасении привитых от заражения коронавирусом, в ведомстве признались, что известно об исключении тяжелого течения коронавируса у привитых граждан, поэтому даже вакцинированным необходимо носить маски перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

- Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ", - заявили специалисты Минздрава.

Вакцинированные не дают положительной реакции на ПЦР или на антиген, сообщают в документе, размещенном на сайте Министерства здравоохранения России.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что мир находится в сложной ситуации из-за мутаций коронавируса, которые происходят от индийского штамма, более опасного и заразного, чем уханьский, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что штамм "Дельта", возникший в Индии, уже обнаружен в 98 странах.

- В сочетании с более вирулентными вариантами, такими как "дельта", который быстро становится доминирующим штаммом во многих странах, мы находимся в опасном периоде пандемии, - отметил глава ВОЗ.

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