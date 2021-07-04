Трехлетний малыш выстрелил себе в лицо из родительского пистолета

О произошедшем в Балаково Саратовской области ЧП стало известно из сообщения в Instagram от главы района Сергея Грачева. После происшествия, зафиксированного в 22:00 он оказал помощь в организации доставки ребенка в медицинское учреждение Саратова.
- По предварительным данным, оружие было заряжено свето-шумовыми патронами. Ребенок получил серьезные травмы. Врачи оценивают состояние, как тяжелое. Нужно срочно оперировать в лечебном учреждении Саратова.
Экстренно выехал в Балаковскую районную больницу, связался с министром здравоохранения. Реанимобиль уже едет из областного центра. Сейчас важна каждая минута. Вопрос держу на особом контроле. Вместе с родителями пострадавшего буду ждать машину из Саратова. Окажем всю необходимую помощь.
"Как пистолет оказался в руках ребенка? В этом уже разбираются правоохранительные органы", - написал глава района.
По словам родителей мальчика, ребенок играл дома с оружием и умудрился выстрелить себе в лицо.