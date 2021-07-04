Огромную кучу строительного мусора вывалили на пустыре в центре Бердска: Власть называет это незаконным
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Огромную кучу строительного мусора вывалили на пустыре в центре Бердска: Власть называет это незаконным

2:57:557/4/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Собственник земельного участка сносит свой соседний частный дом, вероятно, для нового строительства. В мэрии об этом ничего не знают, разрешения не выдавали.

Кучу строительного мусора облюбовали охотники за использованными досками и трубами

В воскресенье, 4 июля, огромная куча строительного мусора продолжает лежать под окнами 9-этажки №24 на ул. К. Маркса в Бердске. Местные жители возмущены захламлением участка, который они использовали как площадку для выгула собак.

Люди знают, что участок, где свалили строительный мусор, находится в частной собственности. Но считают, что владелец земли не имел права превращать территорию возле многоквартирного дома в помойку. Такого же мнения придерживается и вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По его словам, даже на частной земле необходимо брать разрешение на строительство или перестройку. На ул. К. Маркса, напротив школы №1, собственник частного дома и земельного участка сносить строения, вероятно, готовясь к новому строительству.

- Говорят, будут строить банк, - обсуждают происходящее пенсионеры на лавочке у дома №24. - Не допустим стройки, мы против.

Другие местные жители предполагают, что частник просто затеял строительство нового дома. Подтвердить или опровергнуть догадки «Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось. Хозяева участка съехали. А возле кучи строительного мусора, которая появилась в последних числах июня, бродят вокруг лишь охотники за трубами и досками.

- Когда нам подадут заявление на строительство, будем владеть информацией, пока не владеем. Насколько я понимаю, сносит владелец участка. Пока можем только догадываться. Но мусор в любом случае сваливать нельзя. Должно быть гарантийное письмо о том, что все это будет убрано в конкретные сроки. Это вопрос к АТИ, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, пообещав разобраться.

Бывший владелец участка Иван Минин, депутат и директор компании «СтройБердск» сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что продал землю еще года три назад собственнику соседнего частного дома на ул. Первомайской.

- Я знаю, что новые владельцы что-то хотели там построить. И дом уже снесли. Строительный мусор они сложили на своем участке. Это не наша территория, - рассказал Минин, предложив обратиться в управление градостроительства, куда должны обращаться за разрешением на строительство.

Захламленный ныне участок имеет площадь более 5 соток. Но он обременен сервитутом, поскольку там расположена городская теплотрасса. Поэтому особой ценности земля не имеет и вряд ли там можно построить что-то масштабное.

Куча лежит под окнами 9-этажки

Теперь окрестным жителям негде выгуливать собак

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