Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли

В отношении подростка, проживающего в Каменско-Шахтинске возбуждено уголовное дело. 16-летнего парня подозревают в преступлении, совершенном на дороге.
В половине шестого утра подросток, находящийся в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «ВАЗ 2112» и поехал по направлению Советской улицы, в какой то момент он не смог справиться с управлением автомобилем и на скорости врезался в дерево. Пассажиры, находящиеся в салоне, погибли. Подростка с различными травмами отправили в медицинское учреждение.
- По данным следствия, 3 июля 2021 года примерно в 05 час 30 минут, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, не оценив дорожную обстановку и не убедившись в безопасности выбранной для движения скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области
В результате ДТП подросток, управлявший автомобилем, получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу, а двое пассажиров в возрасте 16 и 19 лет, находившихся в салоне автомобиля, скончались на месте происшествия.