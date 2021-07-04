Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли
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Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли

4:13:477/4/2021Фото: УГИБДД по Ростовской области
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Управлявший автомобилем 16-летний житель Ростовской области получил  телесные повреждения различной степени тяжести и  был госпитализирован в больницу.

В Ростовской области пьяный подросток врезался в дерево

В отношении подростка, проживающего в Каменско-Шахтинске возбуждено уголовное дело. 16-летнего парня подозревают в преступлении, совершенном на дороге.

В половине шестого утра подросток, находящийся в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «ВАЗ 2112» и поехал по направлению Советской улицы, в какой то момент он не смог справиться с управлением автомобилем и на скорости врезался в дерево. Пассажиры, находящиеся в салоне, погибли. Подростка с различными травмами отправили в медицинское учреждение.

- По данным следствия, 3 июля 2021 года  примерно в 05 час 30 минут,  подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ 2112», двигаясь по автодороге  в мкр. Лиховской г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, не оценив дорожную обстановку и  не убедившись в безопасности выбранной для движения скорости, не справился с управлением и  совершил столкновение с деревом,  - сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области

В результате ДТП подросток, управлявший автомобилем, получил  телесные повреждения различной степени тяжести и  был госпитализирован в больницу, а двое пассажиров в возрасте 16 и 19 лет, находившихся в салоне автомобиля, скончались на месте происшествия.

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