"Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске

3:27:437/4/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Пожилой водитель ВАЗа пояснил, что его супруге стало плохо, она вскрикнула, а он на секунду отвлекся, и машину занесло. 

Упавший столб перекрыл движение по одной из главных улиц Бердска

Днем 4 июля в Бердске произошло необычное ДТП. В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы прислали фото: упавший бетонный столб уличного освещения лежит поперек дороги. Как рассказали свидетели происшествия, авария произошла у остановки "Искитимской" на ул. Красная Сибирь около 14.00.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" опору сбили "Жигули" шестой модели.

По информации портала АвтоБердск, ВАЗ-2106 двигался в сторону центра и на повороте у автомагазина неожиданно выехал за пределы проезжей части. На обочине машина врезалась в бетонный столб, который упал прямо на дорогу. Пожилой водитель "шестерки" пояснил, что его супруге стало плохо, она вскрикнула, а он на секунду отвлекся, и машину занесло.

Пожилые супруги не пострадали. Их осмотрели медики "скорой", прибывшие на место ДТП.

Транспорт объезжал места аварии по параллельным улицам. ГИБДД выясняет причины дорожного происшествия. А собственник столба - РЭС или Горсвет - скорее всего, предъявят ущерб владельцу ВАЗа.

«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
Умерла на 57-м году жизни: названа причина смерти Драгунской
Перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Сумская проехала по Украине и заявила о «сущем аде»
К чему может привести привычка пить воду по утрам
столб упалДТПзанесло
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Придется платить за упавший столб?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске
    3:27:43 7/4/2021
    "Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске
    3 главных гадания предков на Ивана Купала: Помогут узнать будущее и обрести любовь
    3:20:32 7/4/2021
    3 главных гадания предков на Ивана Купала: Помогут узнать будущее и обрести любовь
    Трехлетний малыш выстрелил себе в лицо из родительского пистолета
    3:09:33 7/4/2021
    Трехлетний малыш выстрелил себе в лицо из родительского пистолета
    БердскОгромную кучу строительного мусора вывалили на пустыре в центре Бердска: Власть называет это незаконным
    2:57:55 7/4/2021
    Огромную кучу строительного мусора вывалили на пустыре в центре Бердска: Власть называет это незаконным
    Поддельные сертификаты о прививках от коронавируса ищет полиция в Новосибирской области
    2:48:35 7/4/2021
    Поддельные сертификаты о прививках от коронавируса ищет полиция в Новосибирской области
    Гранты получат первые 100 компаний Москвы за поголовную вакцинацию сотрудников от мэра Собянина
    2:26:45 7/4/2021
    Гранты получат первые 100 компаний Москвы за поголовную вакцинацию сотрудников от мэра Собянина
    Как нужно помолиться на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021, чтобы исцелиться от головных болей
    2:20:31 7/4/2021
    Как нужно помолиться на Рождество Иоанна Крестителя 7 июля 2021, чтобы исцелиться от головных болей
    "Зеленского украли и подменили на двойника": В Раде бьют тревогу по поводу президента Украины
    2:04:06 7/4/2021
    "Зеленского украли и подменили на двойника": В Раде бьют тревогу по поводу президента Украины
    Мертвыми нашли девочек двух и четырех лет в запертой машине: Они погибли от жары
    1:45:49 7/4/2021
    Мертвыми нашли девочек двух и четырех лет в запертой машине: Они погибли от жары
    Столото: проверить билет тиража 449 "Жилищной лотереи" от 4 июля 2021 года
    1:42:26 7/4/2021
    Столото: проверить билет тиража 449 "Жилищной лотереи" от 4 июля 2021 года