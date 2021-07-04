"Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске

Днем 4 июля в Бердске произошло необычное ДТП. В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы прислали фото: упавший бетонный столб уличного освещения лежит поперек дороги. Как рассказали свидетели происшествия, авария произошла у остановки "Искитимской" на ул. Красная Сибирь около 14.00.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" опору сбили "Жигули" шестой модели.
По информации портала АвтоБердск, ВАЗ-2106 двигался в сторону центра и на повороте у автомагазина неожиданно выехал за пределы проезжей части. На обочине машина врезалась в бетонный столб, который упал прямо на дорогу. Пожилой водитель "шестерки" пояснил, что его супруге стало плохо, она вскрикнула, а он на секунду отвлекся, и машину занесло.
Пожилые супруги не пострадали. Их осмотрели медики "скорой", прибывшие на место ДТП.
Транспорт объезжал места аварии по параллельным улицам. ГИБДД выясняет причины дорожного происшествия. А собственник столба - РЭС или Горсвет - скорее всего, предъявят ущерб владельцу ВАЗа.