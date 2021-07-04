Причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса раскрыли ученые Новосибирска
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Причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса раскрыли ученые Новосибирска

4:50:057/4/2021Фото: Flickr
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В настоящее время нет рекомендаций для граждан, у которых не выработались антитела, сейчас появляются новые сведения, что вакцинация по определенной схеме приводит к более стойкому иммунитету.

Определение антител после вакцинации происходит не у всех
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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После вакцинации от коронавируса не у всех привитых определяются антитела во время проведения тестов. Отсутствие титров не должно стать большой проблемой и скептического отношения к проведенной процедуре, не у каждого организма есть способность дать иммунный ответ, выраженный антителами, у некоторых он будет на клеточном уровне. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН кандидат биологических наук Сергей Кулемзин, он подтвердил, что зафиксированы случаи, которые очень редкие, когда не вырабатываются антитела после вакцинации или перенесенного коронавируса антител.

- Это не ошибка тестов, а особенность формирования иммунного ответа для конкретного человека. Иногда у таких людей может присутствовать специфический Т-клеточный ответ, то есть они в какой-то степени будут защищены от инфекции, - отметил Кулемзин.

В настоящее время нет рекомендаций для граждан, у которых не выработались антитела, сейчас появляются новые сведения, что вакцинация по определенной схеме (первая инъекция векторной; вторая — мРНК вакциной) приводит к более стойкому иммунитету от COVID-19

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