Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в России: Это максимум со 2 января 2021
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Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в России: Это максимум со 2 января 2021

4:00:237/4/2021Фото: Nso.ru
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Скончались за сутки 663 человека. Всего, по данным оперативного штаба, от коронавируса погибли почти 138 тыс. россиян.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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За последние сутки на 4 июля в России зафиксировано 25 142 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это рекорд по числу новых заболевших за сутки со 2 января 2021 года, когда было зафиксировано 26,3 тыс. новых случаев. При этом заражаться продолжают во всех 85 российских регионах.

Теперь число заболевших COVID-19 в стране выросло до 5 610 941.

Лидерами по количеству новых пациентов с COVID-19 по-прежнему остаются Москва (7624), Подмосковье (2696) и Санкт-Петербург (1784). За ними идут следующие регионы:

Нижегородская область (432);
Воронежская область (359);
Забайкальский край (335;)
Бурятия (334);
Крым (331).

В Новосибирской области за последние 24 часа выявили 169 новых зараженных.

Скончались за сутки 663 человека. Всего, по данным оперативного штаба, от коронавируса погибли почти 138 тыс. россиян.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", главной защитой от коронавируса остается прививка. Однако темпы вакцинации в стране и в Бердске в частности остаются низкими. Между тем, по выводам ученых, прививка не спасает от заражения, но позволяет легко перенести инфекцию.

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