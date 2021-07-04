Жертвами коронавируса стали 10 человек за сутки на 4 июля в Новосибирской области
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Жертвами коронавируса стали 10 человек за сутки на 4 июля в Новосибирской области

5:26:047/4/2021Фото: Wikimedia Commons
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По официальной информации, за последние сутки на воскресенье в регионе выявили еще 169 новых случаев заболевания COVID-19.

В больницах региона лежат более пяти тысяч человек с коронавирусом или подозрением на него
Сюжет: Третья волна коронавируса
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На утро 4 июля стало известно о гибели от коронавируса за последние сутки 10 жителей Новосибирской области, среди которых три мужчины — 70, 73 и 80 лет и семь женщин 56, 75, 81, 81, 83, 91 и 93 лет. Всего в Новосибирской области скончались 2 095 пациентов с аналогичным диагнозом.

По официальной информации, за последние сутки на воскресенье в регионе выявили еще 169 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за время пандемии зарегистрировано 47 518 заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе 3237 ребенка.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в инфекционных отделениях в регионе на воскресенье находятся 5 225 человек, из которых 90 — дети. В реанимационных отделениях лежат 362 пациента, 72 тяжелых больных находятся под аппаратами ИВЛ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили 6 новых зараженных - столько же было и накануне. Таким образом, число инфицированных бердчан достигло 1934.

Медики призывают новосибирцев позаботиться о своем здоровье и привиться. Известно, что ни один вакцинированный не попал в госпиталь с осложнениями.

При этом, как сообщал ранее "Курьер. Среда. Бердск", темпы вакцинации в Бердске крайне низкие. На начало июля, по данным главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, прививку от коронавируса двумя компонентами поставили около 10% населения города.

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