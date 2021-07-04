Подробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», упавший поперек дороги во время ДТП фонарный столб принадлежит муниципальному предприятию «Горсвет».
Напомним, что необычная дорожная авария произошла днем 4 июля на ул. Красная Сибирь в Бердске. ВАЗ-2106 врезался в бетонный столб недалеко от остановки «Искитимской».
«Жигули» двигались в направлении центра города и на повороте у автомагазина неожиданно выехали за пределы проезжей части. На обочине машина врезалась в бетонный столб, который упал прямо на дорогу.
Пожилой водитель «шестерки» пояснил, что его супруге стало плохо, она вскрикнула, а он на секунду отвлекся, и машину занесло. В ДТП никто из людей не пострадал. А за сбитую опору уличного освещения придется заплатить пенсионеру, сидевшему за рулем автомобиля.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор компании «Горсвет» Дмитрий Мышкин, упавший столб принадлежит его предприятию.
- Менять будем столб. Наши люди там уже работают. Будем предъявлять убытки виновнику аварии. За 10 лет, что я работаю здесь, у нас уже отработана схема: подаем претензии в страховую компанию, где застрахован водитель, и нам возмещают ущерб, - прокомментировал Мышкин.
По его словам, точную сумму можно будет определить только по окончании ремонта. По предварительным расчетам, одна бетонная опора стоит около 10 тыс. рублей.
- Если фонарь целый — это одно. Если же он тоже разбит, значит будем ставить новый и тоже предъявлять страховой компании. Плюс стоимость работ по замене, - отметил директор «Горсвета».
Аналогичный случай произошел в Бердске пару лет назад. Самосвал с поднятым кузовом зацепил провода в Красном Соколе недалеко от Изумрудного городка. Тогда рухнуло пять опор уличного освещения.