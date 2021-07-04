Подробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото
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Подробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото

4:57:217/4/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Схема по возмещению убытков от причиненного уличному освещению ущерба на муниципальном предприятии уже отработана. Сумму посчитают после установки нового столба.

ВАЗ тоже серьезно пострадал в ДТП

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», упавший поперек дороги во время ДТП фонарный столб принадлежит муниципальному предприятию «Горсвет».

Напомним, что необычная дорожная авария произошла днем 4 июля на ул. Красная Сибирь в Бердске. ВАЗ-2106 врезался в бетонный столб недалеко от остановки «Искитимской».

«Жигули» двигались в направлении центра города и на повороте у автомагазина неожиданно выехали за пределы проезжей части. На обочине машина врезалась в бетонный столб, который упал прямо на дорогу.

Пожилой водитель «шестерки» пояснил, что его супруге стало плохо, она вскрикнула, а он на секунду отвлекся, и машину занесло. В ДТП никто из людей не пострадал. А за сбитую опору уличного освещения придется заплатить пенсионеру, сидевшему за рулем автомобиля.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор компании «Горсвет» Дмитрий Мышкин, упавший столб принадлежит его предприятию.
- Менять будем столб. Наши люди там уже работают. Будем предъявлять убытки виновнику аварии. За 10 лет, что я работаю здесь, у нас уже отработана схема: подаем претензии в страховую компанию, где застрахован водитель, и нам возмещают ущерб, - прокомментировал Мышкин.

По его словам, точную сумму можно будет определить только по окончании ремонта. По предварительным расчетам, одна бетонная опора стоит около 10 тыс. рублей.
- Если фонарь целый — это одно. Если же он тоже разбит, значит будем ставить новый и тоже предъявлять страховой компании. Плюс стоимость работ по замене, - отметил директор «Горсвета».

Аналогичный случай произошел в Бердске пару лет назад. Самосвал с поднятым кузовом зацепил провода в Красном Соколе недалеко от Изумрудного городка. Тогда рухнуло пять опор уличного освещения.





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