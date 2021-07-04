Россиян предупредили об аномальной жаре. Какие регионы ждет засуха?

В Центральной части России снова ожидается потепление, причем температурные нормы будут значительно превышены.
По словам специалистов, 30-градусная жара придет уже на следующей неделе.
- Если начало недели в условиях солнечной погоды стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится с плюс 14 до 19", — сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».
По словам синоптика в ближайшие семь-десять дней ожидается тихая погода с практически безветренными днями, идеальная видимость и чистое ясное небо.
- При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников, — цитирует Тишковца РИА Новости.
Синоптик предупредил об ухудшении экологической обстановки из-за того, что в безветренную погоду концентрация выбросов в атмосферу растет.
- Тем не менее к середине месяца стратификация атмосферы станет неустойчивой с положительной энергией, что будет благоприятствовать усилению конвекции и формированию отдельных массивов грозовых облаков. Поэтому "время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет, — резюмировал он.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", управление МЧС по Новосибирской области предупредило жителей региона о том, что до 9 июля сохранится жаркая погода - столбик термометра в некоторых районах области будет подниматься до +35 градусов.