Быстрые свидания впервые состоялись в новосибирском Академгородке: 20 человек не испугались коронавируса

В новосибирском Академгородке 3 июля прошла вечеринка, называемая быстрыми свиданиями. В ней приняли участие 20 человек, из которых 12 - представительницы слабого пола.
У участников развлекательного события состоялось знакомство в ходе общения и игр, в том числе и тактильных.
В Новосибирске данный формат знакомства не новинка, но в Академгородке оно проходило впервые за десятилетнюю историю.
В городе известно о более 200 парах, образованных в течение десяти лет и 30 семьях, сложившихся после быстрых свиданий.
За вечер, прошедший в субботу, совпали интересами 4 пары, которым вручили сертификаты для совместных занятий фитнесом.
Стоит отметить, что вход на подобную вечеринку платный. Как правило, к подобным развлечениям больший интерес проявляют мужчины.
Вероятно, организаторы соблюли все антиковидные меры, поскольку мероприятие прошло в разгар третьей волны коронавируса. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", массовость губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил до 30 сентября. А может, у участников вечеринки требовали сертификат о вакцинации от коронавируса?