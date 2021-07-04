Быстрые свидания впервые состоялись в новосибирском Академгородке: 20 человек не испугались коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Быстрые свидания впервые состоялись в новосибирском Академгородке: 20 человек не испугались коронавируса

6:09:067/4/2021Фото: Pxfuel
0

Женщин было больше. В городе известно о более 200 парах, образованных в течение десяти лет и 30 семьях, сложившихся после быстрых свиданий.

В Новосибирске организованы встречи людей для знакомства

В новосибирском Академгородке 3 июля прошла вечеринка, называемая быстрыми свиданиями. В ней приняли участие 20 человек, из которых 12 - представительницы слабого пола.

У участников развлекательного события состоялось знакомство в ходе общения и игр, в том числе и тактильных.

В Новосибирске данный формат знакомства не новинка, но в Академгородке оно проходило впервые за десятилетнюю историю.

В городе известно о более 200 парах, образованных в течение десяти лет и 30 семьях, сложившихся после быстрых свиданий.

За вечер, прошедший в субботу, совпали интересами 4 пары, которым вручили сертификаты для совместных занятий фитнесом.

Стоит отметить, что вход на подобную вечеринку платный. Как правило, к подобным развлечениям больший интерес проявляют мужчины.

Вероятно, организаторы соблюли все антиковидные меры, поскольку мероприятие прошло в разгар третьей волны коронавируса. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", массовость губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил до 30 сентября. А может, у участников вечеринки требовали сертификат о вакцинации от коронавируса?

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Названы условия, при которых вакцинация «Спутником V» запрещена
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Арзамасова призналась, почему вышла замуж за фигуриста Авербуха
Список признаков COVID-19 нового типа
быстрые свиданиязнакомство людейобразование семей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы пошли?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Россиян предупредили об аномальной жаре. Какие регионы ждет засуха?
    5:46:16 7/4/2021
    Россиян предупредили об аномальной жаре. Какие регионы ждет засуха?
    БердскЖертвами коронавируса стали 10 человек за сутки на 4 июля в Новосибирской области
    5:26:04 7/4/2021
    Жертвами коронавируса стали 10 человек за сутки на 4 июля в Новосибирской области
    Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года
    5:20:35 7/4/2021
    Почему День Петра и Февронии считается особенным в православии? Традиции праздника 8 июля 2021 года
    БердскПодробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото
    4:57:21 7/4/2021
    Подробности ДТП с «шестеркой» и рухнувшим столбом: Пенсионер заплатит Горсвету за упавший фонарь. Смотрите фото
    Причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса раскрыли ученые Новосибирска
    4:50:05 7/4/2021
    Причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса раскрыли ученые Новосибирска
    Главные моменты великого мусульманского праздникам Курбан байрам-2021 на 20 июля
    4:20:33 7/4/2021
    Главные моменты великого мусульманского праздникам Курбан байрам-2021 на 20 июля
    Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли
    4:13:47 7/4/2021
    Пьяный подросток сел за руль и врезался в дерево: Два пассажира погибли
    Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в России: Это максимум со 2 января 2021
    4:00:23 7/4/2021
    Рекордное число зараженных коронавирусом выявили за сутки на 4 июля в России: Это максимум со 2 января 2021
    Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав
    3:48:20 7/4/2021
    Степень защиты вакцинированных от коронавируса не смог определить Минздрав
    Бердск"Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске
    3:27:43 7/4/2021
    "Шестерка" сбила бетонный столб: Он рухнул прямо на дорогу у остановки "Искитимской" в Бердске