Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы
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Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы

6:28:567/4/2021Фото: REUTERS/Joint Task Force Sulu
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О судьбе 13 человек пока ничего неизвестно, 50 пострадавших с травмами госпитализированы. Причиной трагедии стала короткая взлетно-посадочная полоса.

На борту разбившегося филиппинского лайнера было 92 человека, включая экипаж

В воскресенье, 4 июля в 11:30 по местному времени произошла авиакатастрофа уже унесшая жизни 29 человек, об этом сообщают в PNA.

Транспортный самолет C-130 Hercules не смог попасть на взлетно-посадочную полосу и разбился у деревни Бангкал. На борту воздушного судна находились 92 человека, включая 8 членов экипажа.

О судьбе 13 пока ничего неизвестно, 50 человек получили травмы и направлены в госпитали.

Причиной трагедии стала взлетно-посадочная полоса, которая короче, чем во всех аэропортах, поэтому пилоты испытывают затруднения, когда пытаются на нее правильно попасть.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее появилась информация о том, что на борту транспортного самолета филиппинских ВВС находилось 85 человек. Первоначально сообщалось о гибели 15 человек, которых нашли под обломками разбившегося воздушного судна.

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