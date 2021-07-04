Число погибших при крушении филиппинского самолета C-130 Hercules выросло до 29. Смотрите видео с места авиакатастрофы

В воскресенье, 4 июля в 11:30 по местному времени произошла авиакатастрофа уже унесшая жизни 29 человек, об этом сообщают в PNA.
Транспортный самолет C-130 Hercules не смог попасть на взлетно-посадочную полосу и разбился у деревни Бангкал. На борту воздушного судна находились 92 человека, включая 8 членов экипажа.
О судьбе 13 пока ничего неизвестно, 50 человек получили травмы и направлены в госпитали.
Причиной трагедии стала взлетно-посадочная полоса, которая короче, чем во всех аэропортах, поэтому пилоты испытывают затруднения, когда пытаются на нее правильно попасть.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее появилась информация о том, что на борту транспортного самолета филиппинских ВВС находилось 85 человек. Первоначально сообщалось о гибели 15 человек, которых нашли под обломками разбившегося воздушного судна.