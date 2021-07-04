Пробка сковала трассу Р-256 в Бердске из-за двух ДТП у Нового поселка вечером 4 июля

Сложная дорожная обстановка сложилась на выезде из Бердска в направлении Новосибирска вечером 4 июля. И виной тому не только возвращающиеся домой после выходных дачники или пляжники. Судя по данным "Яндекс Пробки", в начале седьмого вечера на трассе Р-256 в районе Нового поселка произошло два ДТП.
В связи с этим затруднен выезд из Нового поселка на Бердское шоссе. Кроме того, затор растянулся через весь Бердск - от Агролеса до Речкуновки, что существенно тормозит выезд из Бердска у железнодорожного вокзала и по ул. Первомайской.
Трудности с передвижением есть и на других участках Бердского шоссе - в районе проспекта Строителей в Академгородке и у Нижней Ельцовки.
Есть проблемы и на других въездах в Новосибирск. Пробка на Ордынском шоссе растянулась на 12 км. Стоят в вечерний час пик Гусинобродское и Колыванское шоссе, а также Северный объезд.