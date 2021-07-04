Что отталкивает мужчин в женщинах: 10 черт, которые им очень и очень не нравятся

Вы, вероятно, знакомы с тем, что женщины отталкивают от свиданий, например, изо всех сил стараться получить доступ или быть неуверенным в себе. Но что отталкивает мужчин?
Все мы знаем, что женщины - не единственные, у кого есть серьезные опасения, когда дело доходит до отношений, поэтому я спросила нескольких друзей-мужчин старше 40 лет о том, что больше всего отталкивает парней, пишет https://www.yourtango.com
Хотя вы, наверное, слышали о некоторых из этих отвлекающих факторов для мужчин, они по-прежнему остаются одними из самых распространенных ошибок при свиданиях, которые совершают женщины.
Воспользуйтесь этим советом о взаимоотношениях, чтобы сориентироваться в мире любви, если вы хотите этим заниматься.
Итак, что отталкивает мужчин?
1. Играть тупицами.Если вы женщина, которая считает, что мужчины не хотят, чтобы вы были умными, подумайте еще раз. Это может быть одним из самых больших отвлечений для парня, потому что здоровых мужчин привлекают уверенные в себе, счастливые и умные женщины.
Смысл свиданий в том, чтобы сначала найти того, с кем вы хотели бы быть, а не просто найти парня, которому вы нравитесь.
Вы хотите провести свою жизнь с мужчиной, который не ценит ваш интеллект (или что-то еще в вас)? Если он не ценит вас и не ценит ваше великолепие, ваши отношения не будут настоящими, потому что вы не можете быть собой.
Послание состоит в том, чтобы следовать своей мечте и быть самим собой. Если мужчине это не нравится, двигайтесь дальше.
2. Высокомерие.Я заметил одну вещь: иногда умная женщина высокомерна и унизительна по отношению к мужчине. Когда это происходит, мужчина сопротивляется не ее разуму, а ее отношению и неуважению.
Высокомерие - это не уверенность. Вы не хотите, чтобы мужчина разговаривал с вами свысока, а мужчина не хочет, чтобы вы разговаривали с ним свысока.
Большинству мужчин нужен партнер, с которым он может разговаривать о жизни, работе, семье, политике, проблемах и всем остальном, поэтому ему нужна умная женщина.
3. Подделка.Нет, я не говорю о сексе, но это применимо и здесь.
Подделка - это игра, в которую не любят играть большинство мужчин, и она может отпугнуть мужчину. Один из примеров, о котором говорили мужчины, - это когда женщина делает вид, что ей нравится то, что он сказал или сделал, чтобы она ему понравилась.
С безопасным мужчиной все будет в порядке, если вы не будете думать, что все, что он говорит или делает, смешным или блестящим, если вы не грубо об этом. Признавайте и цените его, когда это подлинно.
Вы действительно хотите «настоящих» отношений, в которых вы можете быть самим собой и знать, что он любит вас за вас, не так ли? Он тоже! Женщины-клиенты часто говорят о том, что они чувствуют себя преданными, когда мужчина не честен с ними. Это урок, который идет в обоих направлениях. В конце концов, это не сработает, если кто-то из вас не может быть самим собой.
Вот несколько примеров притворства: быть счастливым, когда вы в депрессии, вести себя так, как будто вы наслаждаетесь чем-то, когда вы этого не делаете, проявлять интерес к его работе, когда вам скучно, и говорить, что вы любите что-то делать, когда вы этого не делаете ( например футбол, рыбалку, постоянные тренировки, катание на лодке или фильмы ужасов).
Представлять себя тем, кем вы не являетесь, в конечном итоге не сработает. Вы можете сказать другое слово для обозначения «притворяться» или «притворяться» ложью, и это не является прочным основанием для настоящего партнерства.
И не притворяйтесь сексуально. Во время секса делитесь тем, что вам нравится, чтобы он знал, и, надеюсь, он это сделает, чтобы вы оба узнали, как доставить удовольствие другому. Если вы хотите удовлетворительных сексуальных отношений, не притворяйтесь, что вам нравится то, что на самом деле вас не заводит.
4. Королевы драмы.Определение «мелодрамы» - это «творческое представление или действия с большим количеством преувеличенных эмоций, напряжения или возбуждения». Мелодраматичные люди ведут себя чрезмерно эмоционально, например, создают сцены из-за каждой маленькой проблемы.
Вы "королева драмы (Мело)"? Вы серьезно относитесь к небольшой проблеме? Вы сплетничаете о других, чтобы выглядеть лучше? Вы обычно делаете себя героиней, жертвой или злодеем своей истории (или всеми тремя, в зависимости от того, что привлечет к вам больше всего внимания)?
В общем, мужчины не любят драмы или когда женщины играют с ними в игры.
Некоторые мужчины признались, что во время свиданий они потерпят драму, если будут заниматься сексом. Чем горячее женщина, тем больше драмы терпит мужчина. С другой стороны, если драма вытеснит ее сексуальность, он уйдет из отношений.
А как насчет длительных отношений? Это зависит от того, как долго вы вместе. У каждого мужчины есть предел. Один мужчина сказал, что когда в отношения вносится драма, в какой-то момент мужчина начинает оценивать, любит ли он женщину достаточно, чтобы остаться, и стоят ли отношения того.
Если вы «королева (мело) драмы», вы можете быть зависимы от гормонов, которые вырабатываются из-за драматизма. Вы можете привлечь внимание, даже если оно негативное. Драматический пересказ вашей истории может вызвать стресс у вас как рассказчика, а также у людей, слушающих вашу историю.
Ваша драма может дать вам большой прилив энергии и заставить вас чувствовать себя хорошо, когда вы находитесь в центре внимания; однако ваше тело все еще может перейти в режим сильного стресса.
5. Постоянное ворчание и жалобы.
Причина, по которой вы можете не получать желаемое, заключается в том, что ваши коммуникативные навыки не работают. Вместо того, чтобы жаловаться на то, чего вы не хотите, просите о том, чего вы действительно хотите.
Во-первых, сосредоточьтесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите. Это в ваших интересах (чтобы вы не переходили в режим подачи жалобы автоматически). Это также полезно для всех, с кем вы находитесь, включая вашего супруга или парня, вашего свидания, ребенка, сотрудника или соседа.
Во-вторых, обратите внимание, я сказал «спрашивать», а не требовать. У всех нас есть ожидания от себя и других. Когда у вас есть ожидание, но оно не было четко выражено, вы, скорее всего, отреагируете негативно, например, будете разочарованы, расстроены, рассержены или обижены.
Сосредоточившись на том, чего вы хотите, вы раскроете лучшее в своем мужчине. Большинство мужчин хотят доставить нам удовольствие. Ему неинтересно, когда он пытается доставить вам удовольствие и позаботиться о вас, а вы только жалуетесь. (Конечно, мы тоже хотим, чтобы нас ценили.)
Даже если вы ведете себя самым лучшим образом на свидании, вы можете пожаловаться на еду или обслуживание в ресторане, на пробки, работу, друзей, семью и т. Д. Если вам не нужен мужчина с багажом (и особенно если вы разместите это в своем профиле знакомств), то не жалуйтесь на своих бывших!
Большинству мужчин нужна счастливая женщина, а жалобы и ворчание указывают на то, что вы несчастливы.
Женщины часто предполагают, что из-за того, что мужчина не выражает своих глубоких чувств, у него нет никаких чувств или что он есть, но намеренно сдерживается. Мужчины глубоко переживают эмоции, даже если не проявляют их.
Порыть, чтобы заставить его говорить, имеет противоположный эффект! Если вы хотите что-то узнать, найдите время, чтобы спросить, когда он чем-то не занимается.
Дайте ему знать, что у вас есть вопрос, задайте его, затем молчите, не перебивайте и терпеливо ждите его ответа. Мужчинам, которые не выражают свои чувства регулярно, возможно, потребуется время, чтобы обдумать свои ответы.
Если вы только начинаете встречаться с кем-то и задаете личные вопросы, если он не отвечает так, как вы хотите, не допрашивайте (пилите) его. Если вам нужен более открытый человек, который не делится откровенно после нескольких свиданий, дайте ему понять, что открытое общение важно для вас, и вы задаетесь вопросом, как он к этому относится.
Возможно, ему неудобно делиться эмоциями с кем-то, кого он не знает или которому не доверяет, в начале отношений, но со временем, если он не откликнется, вам нужно будет решить, можете ли вы принять его стиль общения или нет.
Если у вас серьезные отношения, и ваш партнер не делает того, о чем вы просите, я уверен, вы знаете, что ворчание не работает, даже если мы все еще делаем это!
Поверьте, ваш партнер делает все возможное, и если он не выполняет то, что обещал, узнайте, что происходит. Создайте безопасное пространство для разговора, поделившись с ним своей приверженностью созданию любовных отношений и партнерства. Расскажите, что у вас не работает, и спросите его (и выслушайте, не защищаясь), что у него не работает.
Узнайте, как вы оба можете работать вместе и поддерживать друг друга, чтобы все работало на вас обоих. Вы купаете детей, а он читает им сказку. Он оплачивает счета, а вы идете за продуктами.
Как бы это было, если бы вы могли обращаться с просьбами, которые услышит ваш мужчина? Мужчина, который заботится о вас, захочет доставить вам удовольствие, поэтому, когда вы любезны, просите, не требуя, и цените его, он захочет вам помочь.
Если вы придирались к нему в прошлом, возможно, вы приучили его не слушать вас, поэтому, когда вы измените способ говорить и действовать, ему может потребоваться время, чтобы догнать вас!
6. Женщина, которая не принимает свою женскую энергию.
В паре у одного человека обычно больше женской энергии, а у другого - мужской. Оба типа энергии являются частью каждого из нас, и разные обстоятельства могут вызвать еще один. Стереотипы прошлого больше не действуют.
Если вы женщина, которая привносит в отношения мужскую энергию, но вам нужен сильный мужчина, у мужчины нет места, чтобы быть мужественным, не пытаясь доминировать над вами. Это обычная проблема для моих клиенток, и я кое-чему научился в своем браке.
Тони Роббинс говорит, что полярность в отношениях - «искра, возникающая между двумя противоположными энергиями: мужской и женской» - движет и поддерживает страсть. Когда у вас обоих одинаковая энергия, у вас может быть больше общего, но вам не хватает страсти. Роббинс также говорит, что когда женщины испытывают стресс или устают, они переходят в режим защиты и становятся более мужественными… что сводит к нулю вероятность страсти в отношениях.
Мужчины часто соревнуются, чтобы быть «Альфой» или ведущим мужчиной. Когда женщина приносит свою мужскую энергию, она может сознательно или бессознательно конкурировать за право быть альфа-самцом. Возможно, это сработает, если вы занимаетесь руководящей ролью в своей организации, особенно если вы находитесь в высококонкурентной среде, где доминируют мужчины.
С другой стороны, у многих женщин есть женская энергия, которую мы отрицаем или подавляем, особенно на работе, и это создает для нас стресс, потому что мы не такие, какие мы есть на самом деле. Вы можете не осознавать этого, потому что мужская энергия - мужская и женская - это все, что вы видели на своем рабочем месте.
Когда вы проявляете большую силу и не используете свою женскую энергию, вы можете не только отрицать часть того, кем вы являетесь, вы можете подавлять свои дары женской энергии, включая эмоциональный IQ, сотрудничество, слушание, признательность и связь.
Женская энергия сильна, но не доминирует. Один из ответивших мужчин сказал: «Я хочу сильную женщину, которая позволит мне выразить мои настоящие эмоции». Мужчинам нужно, чтобы мы удерживали пространство, чтобы они чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы выражать свои мысли и слушать.
7. Плохая гигиена.
Это просто и понятно. Если женщина не соблюдает правила гигиены, это сильно отталкивает мужчин. Мужчина хочет кого-то, кто сможет о них позаботиться.
Если женщина не может даже позаботиться о себе, как она сможет заботиться о нем?
Забота о себе заводит, потому что это признак любви к себе, что очень важно.
Честно говоря, заботиться о мужчинах - не женская работа. Но когда вы пытаетесь найти близкого человека, плохая гигиена вам в этом не поможет.
Плохая гигиена, как правило, отталкивает всех, а не только мужчин.
Никто не собирается в ближайшее время влюбляться в желтые зубы и запах тела.
8. Всем, кто всегда смотрит в свой телефон.Мужчинам нужно внимание. Они процветают, удерживая внимание женщины.
Так что, если женщины слишком увлечены своими социальными сетями и постоянно приковывают глаза к своим телефонам, мужчины не видят смысла слоняться поблизости.
Они не чувствуют себя желанными, и это задело их гордость, и это сильно оттолкнет их.
Поэтому, если женщины предпочитают обновлять свой статус и тусоваться с мальчиком вместо того, чтобы проводить с ним время, это не заставит ребенка остаться.
9. Эгоцентричные люди.
Если женщина - это только я, я, я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ни один мужчина не захочет быть рядом с этим.
Отношения - это взаимные уступки: пары по очереди рассказывают о своих днях, рассказывают истории, обсуждают свои проблемы.
Если женщина постоянно говорит о себе или не обращает внимания на своего мужчину, он разозлится. Эгоцентричность обычно коррелирует с мелочностью, что, по всей видимости, отталкивает мужчин.
Это раздражает, когда мужчине приходится бороться, чтобы хоть слово сказать о том, что с ним происходит. Если отношения односторонние, мужчине нет смысла оставаться рядом.
10. Нерешительность.
Когда женщина нерешительна, это может расстраивать мужчину. Это заставляет женщину выглядеть так, будто она не знает, что делает и кто она, что может быть связано с тем, что она тупа.
Мужчинам нужен кто-то, кто знает, что делает, может взять на себя ответственность и позаботиться о себе.
Они не хотят постоянно сидеть и держать женщину за руку каждый раз, когда ей нужно принять решение. Они также не хотят принимать решения за вас.
Мужчины хотят, чтобы женщина была их личностью, они не хотят встречаться с телом, у которого нет ни ума, ни драйва. На самом деле это отпугивает мужчин и женщин.
Видите ли вы какие-либо из этих закономерностей во взаимодействии с мужчинами в своей жизни?
Любовь - это улица с двусторонним движением, и когда вы прислушиваетесь к тому, чего хочет мужчина, у вас есть выбор, обеспечить это или нет. Если вы воздержитесь, пока он не даст вам то, что вы хотите, ваши отношения не сложатся.
Постепенно узнавайте своего партнера, даже если вы думаете, что уже знаете его, и не принимайте его как должное.
Если вы хотите любовных отношений, вы должны быть готовы быть собой и принимать его таким, какой он есть. Встретьтесь с ним там, где он есть, и посмотрите, встретит ли он вас там, где вы.
Когда оба человека привержены отношениям («мы»), а не своим собственным заботам («я»), тогда вы можете решать проблемы, но отношения с этого не начинаются. Это требует времени.
Если вы знаете, что мужчина не для вас, не притворяйтесь, что вы заботитесь больше, чем вы. Если вы встречаетесь с мужчиной, который вам неинтересен, вы менее доступны для общения с мужчиной, который был бы для вас отличным партнером.
Вы заслуживаете быть с мужчиной, который ценит вас и заботится о вас… а он заслуживает быть с женщиной, которая ценит его и заботится о нем.