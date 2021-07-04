Спасая трех тонущих девочек, погиб сам: выжила лишь одна
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Спасая трех тонущих девочек, погиб сам: выжила лишь одна

10:37:307/4/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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3 июля 2021 года в с. Троицкое на берегу реки трое несовершеннолетних начали тонуть, одну из которых спас отдыхавший мужчина.

В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули
В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули

Прокуратурой Омского района организована проверка по факту гибели двух 14-летних девочек и 32-летнего мужчины на р. Иртыш в с. Троицкое Омского района, сообщает прокуратура региона.

3 июля 2021 года в с. Троицкое на берегу реки трое несовершеннолетних начали тонуть, одну из которых спас отдыхавший мужчина. В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули.

В рамках надзорных мероприятий по оценке деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах установлено, что должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде.

В этой связи материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В настоящее время органами СУ СК РФ по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 109, 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность).

Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

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