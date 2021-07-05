Чистые от всей души поздравления в День морской авиации ВМФ России 17 июля для лучших
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Чистые от всей души поздравления в День морской авиации ВМФ России 17 июля для лучших

5:05:357/5/2021Фото: bipbap
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Праздник посвящен части военно-морских сил, на которой лежит задача по поиску и уничтожению противника, прикрытию объектов от ударов врага с воздуха и другие военные операции.

День морской авиации ВМФ России

Поздравляем с профессиональным праздником всех, чья служба связана с морской авиацией ВМФ России. Чистого вам неба и отличной погоды, пусть все ваши задания проходят удачно, и вы всегда возвращаетесь к тем, кого любите и кто любит вас. С праздником и успехов на службе.

***

Поздравляю с Днём морской авиации ВМФ России и хочу пожелать успешных взлётов к небесам счастья и отсутствия падений в жизни. Желаю чистого воздуха радости и вдохновения, морских просторов больших возможностей и перспектив. Пусть твоё призвание всегда тебя приводит к верным целям, истинному благу общества и личной жизни.

***

Сегодня, в День ВМФ России, мы поздравляем тех, кто стоит на страже водных границ нашей необъятной Родины. Благодаря Вашей службе, Россия на протяжении многих лет остается великой морской державой. В Ваш профессиональный праздник хочется так же поблагодарить Ваши семьи, которые стойко выдерживают разлуки и поддерживают Вас даже на расстоянии. Будьте счастливы и любимы, моряки!

***

Поздравляю с Днём морской авиации ВМФ России и пожелать хочу морской стихии и воздуха удачи, бравых полётов и великолепного плавания, несомненной удачи и великих целей, высоких успехов и громких побед.

***

Поздравляю с Днём морской авиации ВМФ России и хочу пожелать всегда сражаться за бравую идею и доводить своё благородное дело до конца. Пусть в жизни бушует море счастья, пусть в облаках любви летает душа.

***

Пусть в небе чувствуешь себя, словно свободная птица, что летит к нему отважно и стремясь достичь, и солнце не обжигает ей крыльев. Я желаю тебе, чтобы все твои планы воплощались, чтобы ничто не могло тебя остановить, как эту птицу.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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