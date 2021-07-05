Прикольные поздравления в стихах в День трудоголиков 5 июля
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Прикольные поздравления в стихах в День трудоголиков 5 июля

6:06:317/5/2021Фото: pixabay
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5 июля карьеристам предлагается сжать волю в кулак и отказаться от работы.

День трудоголиков

Поздравляю с новой работой. Желаю активного и уверенного старта к новым достижениям, заслугам и победам. Пусть эта работа не угнетает и не утомляет. Пусть новые интересы и дела способствуют саморазвитию и высокому заработку. Желаю терпения, сил, энтузиазма, вдохновения и стремления к процветанию. И пусть у тебя всегда хватает времени на самое главное в жизни.

С первым рабочим днем
Пусть дарит работа всегда наслаждение,
Чтоб радость тебе каждый миг приносил!
Желаю успехов во всем, вдохновения,
И море терпения, стараний и сил,
А также достойной, стабильной зарплаты,
Чтоб шеф за заслуги все время хвалил,
Чтоб, начиная с сегодняшней даты,
Тебе луч удачи по жизни светил!

***

На месте важном 10 лет
Вы трудитесь с усердием.
Вам год за два зачесть бы, нет?
А нужно бы, наверное.

Да, вашу ценность знают все,
У босса вы в почете.
Вы, словно белка в колесе,
Горите на работе.

Пусть только радость принесет
Ваш труд, он безупречный.
И уважение — в зачёт,
И премию, конечно!

***

Этот год пополнил стаж
Юбилейной датой.
Десять лет — приличный срок,
Опытом богатый.

Юбиляру пожелать
Хочется удачи,
Чтоб карьерные вершины
Покорял он чаще.

На работе — вдохновения
И полета мысли,
Боевого настроения
И стремлений чистых.

Я желаю в десять раз
Свой умножить опыт,
Наполнять стаж трудовой
Любимою работой.

***

Десять лет на этом месте
Ты работаешь уже!
Нам с тобой трудиться вместе
Скажем честно, по душе!

Ты трудяга, ты всегда
Выполняешь все, как надо!
Пусть вперед идут года
И растет лишь вверх зарплата!

Источник: pozdravok.ru

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