NASA показало разогретый центр Млечного Пути

Это изображение 2004 года было получено путем объединения дюжины наблюдений, сделанных рентгеновской обсерваторией Чандра, в области 130 световых лет в центре Млечного Пути. Цвета представляют рентгеновские лучи низкой (красный), средней (зеленый) и высокой (синий) энергии, пишет NASA.
Благодаря уникальной разрешающей способности Чандры астрономы теперь могут идентифицировать тысячи точечных источников рентгеновского излучения из-за нейтронных звезд, черных дыр, белых карликов, звезд переднего плана и галактик заднего плана. Остается рассеянное рентгеновское свечение, простирающееся от верхнего левого угла до нижнего правого угла в направлении диска Галактики.
Спектр диффузного свечения соответствует облаку горячего газа, которое содержит два компонента - газ с температурой 10 миллионов градусов Цельсия и газ с температурой 100 миллионов градусов. Рассеянные рентгеновские лучи кажутся самой яркой частью хребта рентгеновского излучения, простирающегося на несколько тысяч световых лет вдоль диска Галактики. Протяженность этого гребня подразумевает, что диффузный горячий газ на этом изображении, вероятно, не нагревается сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути, известной астрономам как «Sgr A *».
Chandra является частью флотилии НАСА «Великие Обсерватории» вместе с космическим телескопом Хаббла и телескопа Spitzer. Чандра позволяет ученым со всего мира получать рентгеновские изображения экзотической окружающей среды, чтобы помочь понять структуру и эволюцию Вселенной.