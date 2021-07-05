Кому нужна прививка? «Ваше здоровье» в Бердске!

На сегодняшний день в стране сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В этой связи для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) властями страны вводятся различные ограничительные и профилактические меры.
Ученые всех стран бросили свои силы на создание лечебной сыворотки – вакцины, чтобы защитить мир от пандемии. Среди общественности активно пропагандируется прививание как отечественными, так и зарубежными препаратами. Но не все согласны рискнуть здоровьем и согласиться на эту медицинскую авантюру.
Для того чтобы граждане могли определиться в этом нелегком выборе, «Ваше здоровье» предлагает пройти несколько видов тестирования без очередей и ожидания долгих результатов анализов, а именно:
- анализ ПЦР (1 700 руб.);
- качественный анализ «М» (ранние антитела – 1 000 руб.);
- количественный анализ «G» (поздние антитела – 1 000 руб.);
- комплексный анализ на антитела «M» и «G» (2 000 руб.).
Результат анализа ПЦР можно получить через 48 ч. после сдачи, а результат анализа на антитела через 24 ч. соответственно. Количественный анализ позволяет узнать, есть ли у организма устойчивый иммунитет к Covid-19, или следует поставить прививку, защитив себя и своих близких.
Рекомендуется перед сдачей ПЦР соблюдать следующие условия:
- нельзя принимать лекарственные средства (ни в спреях, ни в жидкостях, ни в порошках, ни в таблетках, ни в уколах);
- нельзя чистить зубы или ополаскивать рот;
- нельзя есть и пить за 3-4 часа;
- нельзя употреблять алкоголь/курить;
- женщинам нельзя использовать декоративную косметику на лице.
Соблюдение этих простых правил позволит успешно сдать анализ и сохранить ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ крепким.
Также специалисты советуют пройти комплексное обследование на базе клиники и выявить уязвимые места организма, которые подлежат лечению. Ведь коронавирус, в первую очередь, дает осложнения не только на дыхательную систему, но и на органы с хроническими болезнями, слабым иммунитетом.
Ко всему прочему, «Ваше здоровье» сегодня – одна из немногих клиник в Новосибирской области, которая ведет лабораторные исследования крови на антитела. Это шанс воспользоваться дефицитной услугой, не принуждающей к вакцинации.
Прием пациентов на сдачу анализов ведется в будние дни с 7:00 до 10:30, сб – с 8:00 до 10:00, вс – выходной.
Медицинский центр находится по адресу: Бердск, ул. Красная Сибирь, д. 103.
Телефон для справок и записи: +7(383-41)3-51-41, 8-983-138-18-58.
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