Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июля 2021 в России и мире

7:40:597/5/2021Фото: Pixabay
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 5 июля 2021 года.

трудоголик
День трудоголиков отмечается 5 июля

• День лужёных глоток
• Праздник иконы Божией Матери Казанской Коробейниковской
• Всемирный день бикини (World Bikini Day)
• День разноцветных носков с пальцами
• День Республики Калмыкия
• День механического карандаша (Mechanical Pencil Day)
• День герба, гимна и флага Брянской области
• День памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского
• Собор преподобных отцов Псково-Печерских
• День памяти мученика Галактиона и мученицы Иулиании
• День военных представительств Министерства обороны РФ
• День трудоголиков (Workaholics Day)
• День яблочного турновера (National Apple Turnover Day) - США
• День предупреждения травматизма (National Injury Prevention Day) - Канада
• День поста и духовных практик «Йогини Экадаши» (Yogini Ekadashi) - Индия
• День Конституции - Армения
• День героев - Замбия
• День независимости - Кабо-Верде
• День матери - Южный Судан
• День Кирилла и Мефодия - Чехия
• День крекеров «Грэхем» (National Graham Cracker Day) - США
• Карнавальный понедельник (Carnival Monday) - Сент-Винсент и Гренадины
• День Карибского сообщества (CARICOM Day) - Гайана
• День Конституции - Каймановы острова
• День независимости - Алжир
• День независимости - Венесуэла
• День штата Гавайи (National Hawaii Day) - США
• День работников судебных органов - Туркменистан
• День Тинвальда (Tynwald Day) - Остров Мэн
• День словаков, проживающих за рубежом (Foreign Slovaks Day) - Словакия
• Именины у Григория, Галактиона, Геннадия, Иулиании, Евсевия, Ульяны, Зинона, Зины, Фёдора, Василия
• Ульянин день (Ульяна и Галактион)

Важные события

1701 захваченный в плен кормщик Иван Рябов, заведя на мель шведскую эскадру, сорвал попытку захвата города Архангельска.
1710 возле Санкт-Петербурга основано Царское Село.
1748 учёный Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.
1829 к западу от Урала, на золотом прииске, 14-летний крепостной Павел Попов нашёл первый в России алмаз.
1921 в советской России принят декрет, позволяющий сдачу государственных предприятий в аренду частным лицам.
1937 при НКВД СССР создан НИИ противопожарной обороны.
1841 в Англии открылось первое в мире туристическое агентство
1943 Великая Отечественная война: начало Курской битвы.
1946 в Париже впервые состоялась презентация купальника-бикини
1978 КГБ СССР выведен из подчинения Совету Министров СССР.
1986 в Москве открылись первые Игры доброй воли.
1995 песня «Моя Москва» принята в качестве официального гимна столицы России.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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