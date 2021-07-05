Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:087/5/2021Фото: PxHere
0

Сегодня, 5 июля, запрещено начинать новые дела, поддаваться соблазнам и идти на риск, особенно водителям. 

церковь, икона
Сегодня можно есть горячую пищу без масла

Православные праздники 5 июля

Петров пост (Апостольский)
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского

Народные праздники

Ульянин день

В этот день почитают память мучеников Галактиона, его жены Иулиании и их сына Сатурнина Константинопольского.

По народным традициям в этот день влюбленные устраивают встречи.

Также в этот праздник принято собирать траву купальницу (кошачью дрему). На следующий день из нее заваривают банные веники.

В этот день чистят колодцы, после чего вода в них становится чистой и приобретает оздоровительный эффект.

Эта дата считается неблагоприятной для принятия важных решений.

Яркий месяц в ночном небе сулит богатый урожай.

Сегодня запрещено начинать новые дела, поддаваться соблазнам и идти на риск, особенно водителям.

Приметы


  • Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
  • Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
  • Вечерний месяц в небе – к хорошей погоде.
  • Перед дождем шишки репейника (лопуха) расправляют колючки, цветочки заячьей капусты остаются на ночь открытыми.
  • Низкие черные облака идут быстро – ожидай ненастья.

Источник: my-calend

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:08 7/5/2021
    Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июля 2021 в России и мире
    7:40:59 7/5/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 5 июля 2021 в России и мире
    БердскОпять жара ожидает 5 июля жителей Бердска: обещают ли грозы?
    6:30:22 7/5/2021
    Опять жара ожидает 5 июля жителей Бердска: обещают ли грозы?
    Прикольные поздравления в стихах в День трудоголиков 5 июля
    6:06:31 7/5/2021
    Прикольные поздравления в стихах в День трудоголиков 5 июля
    БердскМощная магнитная буря 5 июля 2021: Как метеопатам уберечься от геоудара во второй половине суток
    5:45:19 7/5/2021
    Мощная магнитная буря 5 июля 2021: Как метеопатам уберечься от геоудара во второй половине суток
    Чистые от всей души поздравления в День морской авиации ВМФ России 17 июля для лучших
    5:05:35 7/5/2021
    Чистые от всей души поздравления в День морской авиации ВМФ России 17 июля для лучших
    Как лотереи и розыгрыши автомобилей мотивируют вакцинироваться от ковида, ответили ученые
    4:00:06 7/5/2021
    Как лотереи и розыгрыши автомобилей мотивируют вакцинироваться от ковида, ответили ученые
    Лучших и худших жен среди знаков зодиака назвали астрологи
    3:00:36 7/5/2021
    Лучших и худших жен среди знаков зодиака назвали астрологи
    NASA показало разогретый центр Млечного Пути
    2:11:51 7/5/2021
    NASA показало разогретый центр Млечного Пути
    Успенский пост – 2021: точные даты, особенности и главные запреты
    2:00:17 7/5/2021
    Успенский пост – 2021: точные даты, особенности и главные запреты