Какой сегодня церковный праздник 5 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 5 июляПетров пост (Апостольский)
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского
Народные праздники
Ульянин день
В этот день почитают память мучеников Галактиона, его жены Иулиании и их сына Сатурнина Константинопольского.
По народным традициям в этот день влюбленные устраивают встречи.
Также в этот праздник принято собирать траву купальницу (кошачью дрему). На следующий день из нее заваривают банные веники.
В этот день чистят колодцы, после чего вода в них становится чистой и приобретает оздоровительный эффект.
Эта дата считается неблагоприятной для принятия важных решений.
Яркий месяц в ночном небе сулит богатый урожай.
Сегодня запрещено начинать новые дела, поддаваться соблазнам и идти на риск, особенно водителям.
Приметы
- Если в этот день идет дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.
- Если паук не раскидывает сети – будет дождь, а плетет паутину – перемена погоды к лучшему.
- Вечерний месяц в небе – к хорошей погоде.
- Перед дождем шишки репейника (лопуха) расправляют колючки, цветочки заячьей капусты остаются на ночь открытыми.
- Низкие черные облака идут быстро – ожидай ненастья.
Источник: my-calend