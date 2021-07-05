Пасха – 2022: дата и главные традиции дня

В XVI веке римский папа Григорий XIII изменил календарь, придав ему современный вид. Это позволило свести на нет несоответствие астрономических дат номинальным. На григорианский календарь постепенно перешли все страны мира, в том числе и Россия. Православная церковь смену календарей не приняла, её даты до сих пор соответствуют юлианскому или старому стилю.
Каждый год дата Пасхи вычисляется заново. Её отсчитывают от дня весеннего равноденствия. Ближайшее воскресенье к первому после равноденствия полнолунию считается датой Воскресения Христова. В 2022 году это 24 апреля.
Суть праздника
Пасху называют торжеством торжеств, она не входит в 12 главных праздников православия, потому что превосходит их по масштабу. Все христианские религии построены на воскресении Сына Божьего на третий день после жуткой казни.
Древние иудеи считали Иисуса бунтарём: его проповеди противоречили законам, по которым семиты жили веками. Неудивительно, что иудейские богословы искали возможности уничтожить Христа. Добровольно он пошёл на распятие – болезненную и позорную смерть. Но после события Воскресения крест из орудия казни превратился в символ победы над смертью и главный атрибут всех христиан.
Подготовка к торжеству
Серьёзному празднику – серьёзный пост. В 2022 он начнётся с понедельника 7 марта и продлится до пасхального воскресенья. Церковная жизнь в этот период призвана подготовить верующих к Пасхе. Читаются покаянные каноны, проводится соборование, долгие богослужения сопровождаются земными поклонами.
Христианам рекомендуется ограничить себя в пище, исключив молочные, яичные и мясные продукты. Даже рыба запрещена в Великий пост, если нет особого разрешения. За постный период верующим положено причаститься, лучше дважды или трижды. Запрещены интимные связи, развлечения и даже пустословие – долгие разговоры без нужды.
Великая радость
Празднование начинается ночью накануне воскресенья. Перед пасхальной полуночью верующие собираются у храма, чтобы попасть на крестный ход. Он сопровождается ликующими песнопениями и освещён огоньками свечей. Далее богослужение продолжается всю ночь. Отстоять его целиком рекомендуется тем, кому позволяет здоровье.
Первое, что едят верующие на Пасху – освящённые накануне тематические продукты. Это куличи, творожные пасхи, крашеные яйца. Только после них можно приступить к остальной пище. Такая традиция продолжается ещё два дня после Пасхи.
Посещать кладбище нельзя в течение 9-ти дней после Пасхи, потому что праздник посвящён исключительно жизни – земной и вечной.
Никакой тяжёлой работы на Пасху не проводится, день нужно посвятить радостному отдыху. Хорошо встретиться с близкими и приветствовать их традиционной фразой «Христос Воскрес!».