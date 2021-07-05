Успенский пост – 2021: точные даты, особенности и главные запреты

С помощью постов православные христиане очищают душу, готовясь к праздникам, связанным с евангельскими событиями. Одно из них – Успение Богоматери, день, когда она скончалась, взойдя душой на небо. Этому празднику предшествует 14-дневный Успенский пост. По строгости его ставят в один ряд с Великим, который заканчивается Воскресением Христовым. Из-за этого сходства Успение называют «Богородичной Пасхой».
В 2021 году постными будут дни с субботы 14 августа по пятницу 27 августа. Правила жизни для верующих в это время будут соответствовать церковным канонам.
Славяне называли Успенский пост «Спасы», ведь именно на него выпадают Медовый и Яблочный Спас – дни освещения плодов и мёда, собранных в текущем году.
Как возник пост
Успение христиане стали праздновать в VI веке, спустя сотню лет после Эфесского собора. Там отцы церкви обсудили необходимость особого почитания Девы Марии, как Матери Бога.
Воздержание накануне Успения сначала считалось компенсацией постных дней для тех христиан, которые пропустили Великий пост. Позже церковь предписала соблюдать оба, однако летний был слишком долгим. В XIвеке его разделили на два поста – Петров и Успенский, между которыми поместился месяц непостного питания.
Особенности питания
Схема Успенского поста не ограничивается отказом от добавления в пищу мяса, молока и рыбы. Верующим, которым позволяет здоровье, рекомендуется придерживатьсясухоястия по понедельникам, средам и пятницам. Под ним понимается исключение любой варёной и горячей пищи.
Постные вторники и четверги позволяют варить продукты, но растительные масла под запретом. Ограничение снимается по субботам и воскресеньям.
Морепродукты и рыбу можно употреблять только в четверг 19 августа. Ослабление поста связано с праздником Преображения Господня.
Медовый и Яблочный Спасы предполагают разнообразие постных столов свежими фруктами и мёдом. Есть их можно будет каждый день, начиная со Спасов.
Противопоказаниями к посту являются болезни, возраст до 7 лет, беременность и грудное вскармливание. Таким людям можно есть всё, однако переедать, наслаждаясь непостной пищей,считается греховным.
Непищевые запреты
Урезание пищи – это всего лишь средство, чтобы настроиться на пост духовный. Отказаться необходимо от плотских сношений, свиданий, свадеб. Таинство венчания церковь в постные дни не совершает.
Под запретом развлечения, вроде крупных торжеств с алкоголем, походов на дискотеки, в кино, прочие развлекательные заведения. Семейные обеды хорошо сопровождать беседами на душеспасительные темы.
Основными занятиями Успенского поста должны стать молитва и изучение церковной литературы, труд, милостыня и богослужения. Как минимум один раз за пост следует исповедаться и причаститься.
По возможности, на время нужно отказаться от всех вредных привычек. Это успокоит и обрадует душу постящегося.