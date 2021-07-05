Лучших и худших жен среди знаков зодиака назвали астрологи

Идея брака - это то, во что все мы верим, когда являемся детьми. Это то, что мы должны делать; это наше будущее. Наши семьи, общество и даже гороскопы с раннего возраста учат нас, что брак - это наша судьба, наш курс. Чтобы быть полноценным человеком, мы должны соответственно следовать плану, а брак - это укоренившийся в нас обряд перехода - действие, которое мы должны сделать.
Когда мы женимся, мы всегда женимся на всю жизнь. Мы никогда, никогда не приходим к мысли о браке с мыслью: «Хм. Когда-нибудь я тоже хочу развестись! Разве это не было бы круто?»
К сожалению, многие из нас женятся только для того, чтобы обнаружить, что развод - это, по сути, часть сделки. Брак может состоять из нереалистичных идеалов, и поэтому многим из нас это не удается, пишет https://www.yourtango.com
Вначале мы ведем себя наилучшим образом. В конце концов, чтобы по-настоящему узнать кого-то поближе, нужно много времени.
То, что поначалу могло показаться очаровательной привычкой «храпеть», со временем может стать самой ужасной чертой вашего партнера.
И не смейтесь - храп разрушил многие браки.
Но что действительно разрушает брак, так это личностный конфликт, и очень многое в том, кем мы являемся - с точки зрения личности - зависит от нашего знака зодиака.
Итак, какие знаки зодиака делают лучших жен? Мы используем астрологию, чтобы определить, кто на самом деле является брачным материалом.Есть женщины, рожденные для того, чтобы сделать вас своим миром, и женщины, которые просто не замечают, что вы существуете. Хотя у всех есть шанс, если вы хотите пожениться, вы можете узнать об астрологическом составе женщины, с которой вы собираетесь устроиться в доме.
От Рака до Стрельца, вот знаки зодиака, которые делают великих жен, ранжированных от лучших к худшим.
1. РАК (21 июня - 22 июля).Если вы ищете верность и хороший стабильный фундамент, жена, рожденная под знаком Рака, - идеальный помощник.
Женщины-Раки любят семейную жизнь, и им действительно нравится быть замужем. Жениться на женщине-Раке - значит жениться на ком-то, кто вовлечен в союз; она никогда не солжет тебе.
Она очень похожа на волка: спаривается на всю жизнь. У нее добрые намерения, и что касается партнеров по жизни, она является одним из знаков зодиака, которые делают лучших жен.
2. РЫБЫ (19 февраля - 20 марта).
Женщины-Рыбы чрезвычайно одарены в любви и ничего не жалеют, чтобы вы были счастливы.
У них есть прекрасная сторона, основанная на творчестве, и отчасти это связано с тем, кого она хочет воспитывать вместе с вами.
В настроении уныния, если вы поймете нюансы своей женщины-Рыб, вы раскроете цветок безмерной красоты и понимания. Женщины-Рыбы верны и умны.
3. ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября).
Это знак зодиака, который рождает самых хороших людей из всех. И это вдвойне верно для женщин.
Они динамично мыслят и имеют в виду долгосрочные цели, которые будут не только воодушевлять, но и вдохновлять вас.
Вы никогда не ругали женщиной Весов, как она получает то , что она хочет , чтобы через доброту, а не через манипулятивные средства.
Женщины-Весы любят секс и романтику и готовы экспериментировать.
4. ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая).
Хотя вы можете оказаться в довольно любовных спорах со своей невестой-Тельцом, вы обнаружите, что такая конфронтация лицом к лицу может на самом деле очень положительно стимулировать брак.
Женщины-Тельцы очень умны, поэтому дело не только в физическом. вы должны задействовать их не только своим телом, но и разумом.
Как жена, вы обнаружите, что она стойкая и преданная, а также невероятная мать для ваших детей.
5. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля).
Женщина Водолей является сильной и независимой, и когда она не живет в своем собственном уме, она вполне доступна как приятный и дарящий яркую жизнь партнер.
Единственное, на что действительно стоит обратить внимание, это то, что ей становится скучно, потому что она не может и не потерпит скуки в отношениях.
Эти дамы умны, как кнуты, так что вам нужно не отставать. Однако, если вы справитесь с этой задачей, быть спутником жизни жены-Водолея - одна из самых приятных ситуаций, в которых вы когда-либо оказались.
6. КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января).
Ведение домашнего хозяйства, бизнеса и детей - это непросто, но делать это при сохранении счастливого брака - это то, что только женщина-Козерог может сделать с большим изяществом.
Когда вы женитесь на женщине-Козероге, вы вступаете в брак согласно порядку, графику и своевременной оплате.
Это очень организованная женщина, и хотя она дьявол в простынях, она бухгалтер на улице.
7. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня).Когда мы начнем опускаться к меньшему из желательных типов жен, мы увидим, что женщины-Близнецы - одни из самых любящих и поддерживающих людей, которых вы когда-либо встречали.
Пока, конечно, ее интересы не изменятся. Жена-Близнецы - вещь прекрасная, но сама по себе разрозненная материя.
Она изобретательна до недостатка и обеспечит вам большую лояльность и привязанность, но она действительно является представителем Близнецов в соответствии с зодиакальным знаком, и вам может не понравиться «ее другая сторона».
8. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября).
Не страшный выбор для спутника жизни, жена-Скорпион, несомненно, раскроет в вас все самое лучшее .
Однако вы должны иметь твердый характер, поскольку эта женщина потребует от вас большего, чем вы можете дать.
Тем не менее, в целом ее склонность устанавливать высокую планку может дать вам то, чего стоит ждать.
Она покажет вам ваш потенциал. Как сексуальный партнер, вы будете обожать острые ощущения и озноб от брака с дамой-Скорпионом.
9. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)Вы должны быть созданы для роли супруга, если собираетесь жениться на девушке-Деве. Она прекрасно понимает, что правильно, а что неправильно, и хотя это может сработать для нее, это не всегда сработает для вас.
Иногда лучше всего сказать ей: «Да, дорогая». Это не шутка. Если вы хотите извлечь выгоду из ее невероятной способности любить и обожать вас - что очень хорошо и очень реально - тогда вам нужно привыкнуть к идее подшучивать над ней.
Если ваш брак продлится, значит, сделка уже известна.
10. LEO (23 июля - 22 августа)Она отдает все, что у вас есть, и иметь невесту-Льва - большая честь, но остерегайтесь этих перепадов настроения.
Ее взлеты и падения печально известны, и если она не получает того, чего хочет, она не дурится из-за этого, она набрасывается на нее. А вы слышали выражение: «Ты причиняешь боль только тем, кого любишь»?
Что ж, если она любит тебя, тогда приготовься принять удары, потому что эта женщина не потерпит ничего меньшего, чем то, чего она хочет, когда она этого хочет. Это действительно ее путь или шоссе.
11. ОВЕН (21 марта - 19 апреля).Женщина-Овен славна, красива и прекрасна. Влюбиться в женщину-Овна очень легко, и она самое умное печенье в коробке, не говоря уже о ее уверенности и способностях.
Как жена, она невероятно лояльна, но ожидает оплаты за эту лояльность, и если вы не предложите свою сторону брачной сделки, она также будет первой, кто бросит вас ради другого.
Весь огонь, который делает женщину-Овна страстной и великолепной, - это тот самый огонь, который сожжет вас дотла, если вы ее разочаруете.
Если вам нравится никогда не знать, где вы стоите, то во что бы то ни стало женитесь на женщине-Стрельце. Эти женщины выдаются до тех пор, пока они могут делать то, что хотят.
У них есть черта, которая желает свободы больше, чем обязательств, и даже при том, что они намерены быть верными и внимательными в браке, их гораздо больше интересуют собственные творческие планы.
Обвисшие женщины - прекрасные партнеры, если вы умеете разбираться с их странностями, а они такие странные.
С другой стороны, если вы можете бросить вызов их странности, вы окажетесь в браке, близком к совершенству.