Как лотереи и розыгрыши автомобилей мотивируют вакцинироваться от ковида, ответили ученые
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Как лотереи и розыгрыши автомобилей мотивируют вакцинироваться от ковида, ответили ученые

4:00:067/5/2021Фото: pixabay.com
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Вы бы с большей охотой сделали прививку от вируса COVID-19, если бы могли участвовать в лотерее на деньги и призы?

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вы бы с большей охотой сделали прививку от вируса COVID-19, если бы могли участвовать в лотерее на деньги и призы? Ответ был на удивление отрицательным, согласно исследователям Медицинской школы Бостонского университета (BUSM), которые обнаружили, что система поощрений, основанная на лотерее «Vax-a-Million» в Огайо и направленная на повышение показателей вакцинации от COVID-19, не была связана с увеличением заболеваемости, пишет https://medicalxpress.com

Предыдущие сообщения в СМИ предполагали, что лотерея Огайо увеличила количество вакцинаций от COVID-19, что побудило другие штаты использовать стимулирующие лотереи вакцины COVID-19 в попытке увеличить замедление темпов вакцинации. «Однако предыдущие оценки стимулирующей лотереи вакцины в Огайо не учитывали других изменений в показателях вакцинации COVID-19 в Соединенных Штатах, таких как те, которые могли быть связаны с расширением вакцинации до возраста 12–15 лет», - пояснил автор-корреспондент. Аллан Дж. Уолки, доктор медицинских наук, профессор медицины в BUSM.

Используя данные Центров по контролю за заболеваниями США для оценки тенденций в показателях вакцинации среди взрослых в возрасте 18 лет и старше, исследователи сравнили уровни вакцинации до и после лотереи Огайо с другими штатами в США, в которых еще не было программ поощрительной лотереи вакцины. Показатели вакцинации в других штатах служили «контролем» для тенденций вакцинации, измеренных в Огайо, что позволило исследователям учесть факторы помимо лотереи Огайо (такие как расширение права на вакцинацию подростков) по всей стране.

«Наши результаты показывают, что государственные лотереи имеют ограниченную ценность для увеличения потребления вакцин. Следовательно, ресурсы, выделяемые на лотереи вакцин, могут быть более успешно инвестированы в программы, направленные на устранение основных причин нерешительности в отношении вакцинации и низкого спроса на вакцины», - сказал Уолки. врач Бостонского медицинского центра.

Исследователи считают, что выявление вмешательств, которые могут успешно повысить уровень вакцинации против COVID-19, является важной проблемой общественного здравоохранения, необходимой для сдерживания пандемии. «Важно тщательно оценивать стратегии, разработанные для увеличения охвата вакцинами, быстро внедрять успешные стратегии и постепенно отказываться от тех, которые не работают», - сказал Уолки.

Хотя Уолки и его коллеги сожалеют, что государственные лотереи не связаны с увеличением количества вакцинаций от COVID-19, они надеются, что их выводы приведут к смещению акцента с неэффективных и дорогих лотерей на дальнейшее изучение других программ. это может более успешно увеличить потребление вакцины.

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