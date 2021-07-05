Мощная магнитная буря 5 июля 2021: Как метеопатам уберечься от геоудара во второй половине суток

5 июля 2021 года геомагнитный шторм начнется в полдень. Метеопатам доктора и ученые советуют отложить сложные дела или постараться быстро решить их в первой половине рабочего дня. Сегодня до 9 часов утра в магнитном поле Земли не будет заметных возмущений. В 9 часов “качка” неожиданно возрастет до 3 баллов, что по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует слабой геомагнитной буре. Сложная космическая погода особенно опасна для людей с больным сердцем и тех, кто перенес тяжелые болезни и находится на реабилитации после сложных операций. В такие моменты возрастает риск возникновения инсультов и инфарктов у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если приходится в понедельник рано вставать, то не вскакивайте резко с кровати, выполните лежа несколько упражнений для суставов рук и ног, потянитесь. В часы слабой магнитной бури возможны головокружения, потеря сознания, резкие скачки давления. Контролируйте показания артериального давления, в случае роста принимайте лекарство, назначенные врачом, препараты должны быть всегда под рукой.
Соблюдайте режим дня. Утром обязательно примите контрастный душ. В 12 часов космическая погода будет ухудшаться, сила колебаний магнитного поля продолжит расти и достигнет 4 баллов. Это малая геомагнитная буря. Она продлится до конца суток 5 июля. 12 часов метеозависимым людям придется держать удар стихии. Проветривайте помещение, где вы находитесь, чаще выходите на свежий воздух. Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не увеличивать нагрузку на сердце. Не волнуйтесь по пустякам и не ругайтесь - берегите сегодня нервную систему. Психика человека очень восприимчива к переменам в космической погоде, скандалы и негативные эмоции в дни магнитных бурь ни к чему хорошему не приведут. Только потом вызовут сожаление.
Магнитные бури особенно опасны для пожилых и молодых людей, в первом случае это связано с ослабленным организмом, во втором - с нестабильной психикой. Во второй половине дня 5 июля внимательно отнестись к своему здоровью нужно и беременным женщинам, возможны нервные срывы и общая слабость.
5 июля необходимо во всем соблюдать простое правило - нужно быть умеренным: в работе, нагрузках физических и умственных, в еде. Человеческий организм приспосабливается к изменениям в космической погоде, но создавать лишнюю нагрузку на органы не нужно.
Какие правила следует соблюдать в дни магнитной бури:
- Спите не меньше 8 часов;
- Не ешьте острое, жирное и сладкое;
- Пейте больше воды;
- Не употребляйте алкоголь, бросьте курить;
- Больше гуляйте;
- Не пользуйтесь по возможности общественным транспортом. Ходите пешком;
- Улыбайтесь и будьте добрее, конфликты вредят здоровью.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Елена Игоревна, 54 года:
- Стараюсь жить на даче. Лучше сон на свежем воздухе, не болит голова и сердце. Отдыхаю от города и проблем.
Виктория Викторовна, 48 лет:
- Очень болит голова, кружится. Настроение плохое, всё надоедает, ничего не хочется. Очень плохо сплю. Постоянно пить хочется и не хватает воздуха. Кажется, что везде душно.
Наталья Сергеевна, 51 год:
- Стараюсь меньше есть и больше гулять. Болит голова и нервы. Психую и злюсь чаще обычного.