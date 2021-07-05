Тело утонувшего в Берди молодого человека искали водолазы-спасатели из Бердска: Погибший не умел плавать

Водолазы Бердского поисково-спасательного отряда в воскресенье выезжали на поиски утонувшего молодого человека. Трагедия произошла на Берди в Искитиме — чуть выше местной спасательной станции. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», погибший не умел плавать.
По словам руководителя ПСО Бердска Николая Ярманова, двое молодых людей пришли отдыхать на берег реки. Один из них пошел купаться и провалился в яму.
- Там оказался резкий обрыв дна. Он прошел пять метров от берега и попал в яму, как объяснил его приятель. Купающийся захлебнулся и утонул. По словам второго парня, тот вообще не умел плавать, - прокомментировал 5 июля «Курьер. Среда. Бердск» Николай Егорович.
Найти утопленника бердским водолазам спасателям 4 июля не удалось.
- Там быстрое течение. Его, видимо, унесло, - отметил Ярманов, подчеркнув, что поиски будут продолжены в том случае, если поступит соответствующая заявка от искитимской полиции, как это было в воскресенье.
Как рассказал руководитель Бердского поисково-спасательного отряда, с начала купального сезона-2021 это третий случай с погибшим на воде, на который привлекали его подчиненных.
В начале июня доставали утонувшего в районе Мильтюшей мужчину. В то же время на пляже «Ремикс» погибла женщина.
- Компания отдыхала на берегу. Выпили, она пошла купаться и утонула. Она далеко не уплыла, ее вытащили, пытались сделать искусственное дыхание. Но бесполезно. Приехала «скорая» и констатировала смерть. Возможно, что-то с сердцем, вода тогда была еще холодная, - рассказал Николай Ярманов, призвав бердчан быть бдительными и не лезть в воду в состоянии алкогольного опьянения.