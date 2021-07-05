Почему мигранты всегда зарабатывают больше россиян, признался президент Федерации Коженов
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Почему мигранты всегда зарабатывают больше россиян, признался президент Федерации Коженов

10:02:247/5/2021Фото: pixabay
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По его словам, число приезжих на визовых условиях очень маленькое.

Приезжие должны зарабатывать больше россиян, считают в Федерации мигрантов

Накануне глава компании «Мираторг», бизнесмен Виктор Линник в интервью телеканалу РБК высказался на тему мигрантов. По его мнению, иностранцы создают несправедливую конкуренцию и поэтому следует сократить квоты на число приезжих. Также он отметил, что чем больше мигрантов приезжает в нашу страну, тем больше дешевеет рабочая сила. Поэтому, россияне вынуждены конкурировать с мигрантами и получать такую же зарплату, как и они.

На это интервью ответил Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его мнению, глава Мираторга просто не понимает принципа трудоустройства мигрантов в России. По его словам, число приезжих на визовых условиях очень маленькое.

- Данный комментарий говорит только о непонимании человеком, что реально происходит. 99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать — вообще непонятно. У нас есть квотирование только для визовиков, визовиков приезжает где-то 1% от всех мигрантов. Ну, если он хочет сократить 1% — это ни о чём. Про зарплаты тоже, конечно, абсолютное непонимание, потому что мигрант должен не только здесь прожить, но и домой отправить <деньги — прим. ГМ>, потому мигранты всегда зарабатывают больше, чем местные. Конечно, вот эта тема, что зарплаты падают — это абсолютно не так. Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают, поэтому тут что-то не то с комментарием, - отметил Вадим Коженов.

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