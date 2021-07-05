Представлены подробные разъяснения по оформлению детского кешбэка на Госуслугах

Инструкция пошагово описывает правила заполнения заявления на сайте Госуслуг, дает ответы на наиболее популярные вопросы и разъясняет самые распространенные ошибки, совершаемые при оформлении.
Среди наиболее распространенных ошибок при оформлении – неверное наименование лагеря, отсутствие приложенных сканов или фотографий договора, плохое их качество, не предоставление всех страницы договора, отсутствие в договоре подписей обеих сторон, неполное заполнение паспортных данных и т.д.
Кроме того, гражданам необходимо проверять, чтобы сведения в заявлении и в договоре совпадали, также у подающего заявление должна быть оформлена карта «МИР».
В ведомстве отмечают, что если путевка бесплатная или частично оплачена, то заявитель не вправе претендовать на получение выплаты. Также если смена в лагере еще не завершилась, а гражданин уже подает заявление, то получит отказ в приеме и регистрации заявления, придется подавать его повторно, но уже после окончания смены.
Документ также размещен на сайте министерства.
Полная версия инструкции – во вложенном файле.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области