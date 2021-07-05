Представлены подробные разъяснения по оформлению детского кешбэка на Госуслугах
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Представлены подробные разъяснения по оформлению детского кешбэка на Госуслугах

9:45:027/5/2021Фото: pixabay.com
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Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области подготовило инструкцию для родителей, желающих оформить компенсацию половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

Среди наиболее распространенных ошибок при оформлении – неверное наименование лагеря

Инструкция пошагово описывает правила заполнения заявления на сайте Госуслуг, дает ответы на наиболее популярные вопросы и разъясняет самые распространенные ошибки, совершаемые при оформлении.

Среди наиболее распространенных ошибок при оформлении – неверное наименование лагеря, отсутствие приложенных сканов или фотографий договора, плохое их качество, не предоставление всех страницы договора, отсутствие в договоре подписей обеих сторон, неполное заполнение паспортных данных и т.д.

Кроме того, гражданам необходимо проверять, чтобы сведения в заявлении и в договоре совпадали, также у подающего заявление должна быть оформлена карта «МИР».

В ведомстве отмечают, что если путевка бесплатная или частично оплачена, то заявитель не вправе претендовать на получение выплаты. Также если смена в лагере еще не завершилась, а гражданин уже подает заявление, то получит отказ в приеме и регистрации заявления, придется подавать его повторно, но уже после окончания смены.

Документ также размещен на сайте министерства.

Полная версия инструкции – во вложенном файле.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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