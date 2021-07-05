6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
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6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика

12:20:337/5/2021Фото: Богоявленский кафедральный собор
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Чаще всего люди получали исцеление от болезней глаз и сердца, но икона отзывалась и на другие просьбы - помогала в поиске истинного пути, в укреплении веры, защищала от вражды.

икона Владимирская
Икона признана чудотворной

Икону Богородицы, именуемую Владимирской, православные почитают трижды в году. Это 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Эти три даты были зафиксированы в православном календаре в честь чудесных событий. В эти даты в разные годы икона Богородицы Владимирская трижды спасла народ от набега и разорения крымскими и татарскими ханами российские земли. Спасение было настолько чудесным, что все три избавления стали памятными датами.

Написана икона была в трех экземплярах в Иерусалиме самим евангелистом Лукой. Один из образов попал из Иерусалима в Константинополь, где был подарен князю Юрию Долгорукому и долгое время хранилась в Вышгороде под Киевом. Позже икона перешла по наследству к князю Андрею - сыну Юрия. Он решил переселиться на родные земли в Суздаль и без ведома отца взял икону с собой. По пути домой кони встали неподалеку от Владимира и никакая сила не могла их сдвинуть. Андрей стал молиться и ему явился образ Богородицы. Она велела ему, чтобы икона была оставлена во Владимире. Князь послушался. С тех пор икона стала именоваться Владимирской.

С того момента икона трижды спасала российский народ, а позже стала являть чудеса исцеления. Чаще всего люди получали исцеление от болезней глаз и сердца, но икона отзывалась и на другие просьбы - помогала в поиске истинного пути, в укреплении веры, защищала от вражды. На любые искренние просьбы люди всегда получали помощь, а потому икону стали считать универсальной и чудотворной.

Богородица всегда считалась сильной заступницей, а данная икона рекомендована к тому. чтобы каждый имел ее в своем доме, как мощную защиту.

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