"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
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"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной хоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?

10:57:587/5/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Люди в очереди не обязательно с коронавирусом, но обязательно с температурой.

Красная зона поликлиники №1 Бердска
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 5 июля 2021 года, в красной зоне поликлиники №1 принимает три врача. Очередь на первичный прием и повторный разделили — мужчина в коридоре на лестнице пытался найти, кто последний на вторичный прием. Люди стоят с 5 утра. Девушка в очереди сказала, что с начала приема к 9 часам прошло только два человека.

"Курьер. Среда. Бердск" неделю рассказывает, что очереди на прием к терапевтам в поликлиниках города собираются большие, что люди, не дождавшись врача и лечения дома, с температурой идут в поликлинику за помощью и попадают в эти огромные очереди. Когда не помогают лекарства, которые сам купил в аптеке, ищешь помощи у врача. В Бердск приезжала заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова.

Красная зона — это узкий коридор поликлиники, стулья стоят с одной стороны, люди и сидят, и стоят очень плотно. Ещё утро, а дышать в коридоре очень сложно — душно. Все сознательно стоят в масках. Через несколько минут становишься мокрым, как в сауне. Можно было предложить очереди выйти на улицу и заходить хотя бы по 10 человек в красную зону, сегодня жаркий день, без осадков, но как?

Люди в очереди не обязательно с коронавирусом, но обязательно с температурой. В дверях мужчина протискивался в узкий проход мимо стоящих парней, задел одного, слово за слово, начали выяснять, кто неправ. Хорошо, что один оказался мудрее и замолчал. Но наверное все ещё помнят, что такое очередь за дефицитом, а теперь представьте, что в очереди люди, которые болеют.

Доктор на лестнице сказала, что случилось ЧП, все в городе разом заболели, что это происходит по всей стране, а у нас в красной зоне всего три врача.
- Не приходят к нам врачи. Не знаю почему, - заметила доктор. Нагрузка у врачей сегодня огромная. Условия работы очень непростые.
Наверное, в условиях массового заболевания можно выделить какое-то помещение, похожее на спортзал школы, и принимать людей там.

Из всех изменений только табличка на углу поликлиники — что пациентам с признаками ОРВИ вход на прием со стороны улицы Ушакова. Люди просят написать плакат, какие лекарства им покупать. Спрашивают, почему антибиотики в аптеке по рецептам, а чтоб получить рецепт, нужно умереть в очереди.
Интересуюсь, что будет, если пойти на прием к обычному терапевту, а не в красную зону.
- Нельзя с температурой в поликлинику, вдруг у меня ковид, могу ж заразить, - отвечает девушка на лестнице. Люди у нас ответственные. Когда подойдет ее очередь, если впереди полный коридор красной зоны.

Очередь в коридоре

Указатель на углу поликлиники №1

На лестнице стоят люди

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