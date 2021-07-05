Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции
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Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции

10:16:397/5/2021Фото: посетителя бассейна
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В «Парусе» всего 400 шезлонгов. Уже в 11 часов утра в официальном аккаунте была написано, что все шезлонги заняты.

Больше 150 человек в очереди и все без масок

В минувшее воскресенье, 4 июля, в Новосибирске установилась аномально жаркая погода. Многие горожане решили провести этот день у водоема и выдвинулись к летнему бассейну «Парус». Поэтому уже рано утром там на входе выстроилась огромная очередь. Как сообщают очевидцы, уже в 10 утра очередь составляла порядка 150 человек. Причем, все они были без масок. Посетители также жаловались на плохую организацию входа – стоял всего лишь один сотрудник, который брал деньги, пробивал чеки и выдавал браслеты. Из-за этого очередь двигалась очень медленно.

Отметим, что в «Парусе» всего 400 шезлонгов. Уже в 11 часов утра в официальном аккаунте была написано, что все шезлонги заняты.

Руководство санатория «Парус» прокомментировало очереди на входе в бассейн.

— Об ажиотаже мы в курсе. Оперативно через «Инстаграм» предупреждали, что лежаки кончились. Заставить людей развернуться и уезжать домой мы не можем. Насколько известно, ажиотаж у летних бассейнов наблюдается повсеместно. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции — это ответственность граждан, а не санатория, — ответила директор по развитию санатория «Парус» Мария Дегтярёва порталу НГС.

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