Что нельзя делать 7 июля на Рождество Иоанна Предтечи, чтобы не остаться бедным на всю жизнь
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Что нельзя делать 7 июля на Рождество Иоанна Предтечи, чтобы не остаться бедным на всю жизнь

1:20:037/5/2021Фото: Православие
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Есть поверье, что соблюдение строгого поста в этот день поможет очиститься от греха и исполнить свои желания. Чем строже человек сегодня постится - тем лучше.

икона
Пророк первым рассказал людям о пришествии Христа

Жизни и смерти последнего ветхозаветного и самого почитаемого христианами пророка Иоанна Крестителя или Предтечи в церковном православном календаре посвящено 7 праздников. Некоторые из которых являются великими - двунадесятыми.

К таким праздникам относится и празднование Рождества Иоанна Крестителя, ежегодно отмечаемого верующими 7 июля. Помимо Рождества Богородицы и Рождества Христова, посчитается только Рождество Иоанна Предтечи.

Этот пророк является самым почитаемым, поскольку это он первым предсказал пришествие Спасителя, это именно он ввел Таинство крещения. Его рождение было долгожданным чудом для пожилой пары, которые искренне молились о даровании им ребенка.

Как в любой другой крупный церковный праздник, в этот тоже есть свои особы традиции и запреты, к которым примешались и народные запреты, появившиеся из многолетних наблюдений.

Православные традиции

В этот день обязательно во всех церквях и храмах проводится праздничное богослужение, которое начинается еще с вечера 6 июля. Утром прихожане посещают службу, молятся, ставят свечи. Принято сегодня набирать освященной воды домой. В этот день Иоанну Крестителю молятся об исцелениях, укреплении веры. Чаще всего помогают молитвы об исцелении от головной боли.

Народные традиции и запреты

В этот день не принято работать. Конечно, на первом месте должно быть посещение богослужения. То есть приоритет отдается почитанию праздника в храме. Именно поэту церковь рекомендует не работать. Но запрет не прописан в библии и должен подразумевать то, что работать в ущерб посещению храма нежелательно.

После богослужения можно заниматься своими делами. однако люди в честь такого праздника и уважения к событию стараются прекратить любые работы в этот день.

Не занимаются и рукоделием в этот день, потому что считается, что нельзя сегодня пользоваться ничем режущим и колющим. Продукты ломают или нарезают с вечера.

Не устраивают в этот день стирку.

День всегда отмечается в период Петрова поста, но в честь праздника можно есть рыбу и выпить немного красного вина. Однако есть поверье, что соблюдение строгого поста в этот день поможет очиститься от греха и исполнить свои желания. Чем строже человек сегодня постится - тем лучше.

Строго запрещено сегодня прогонять белую собаку, если она встретилась вам на пути. А если дошла за вами до самого дома, следует впустить ее и накормить. С собакой в дом приходит счастье, богатство и удача.

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