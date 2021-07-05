Почему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима

10:53:457/5/2021Фото: Алексей Носов
0

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Теперь масляным пятном займутся в прокуратуре

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения маслянистого пятна в акватории реки Бердь. В ходе проверки также будет дана оценка работе контролирующих органов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, в районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.

- Экологическая катастрофа?! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Масляное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое? Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды НСО и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдём виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, - сообщил Алексей Носов на своей странице 1 июля.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась за комментариями о масляной пленке во всех ведомства - везде о такой проблеме знают - вероятно, информация дошла до ведомств действительно очень быстро.

- Известно, что пятно есть, оно выше Бердска, так что об этом должны знать больше искитимские ведомства, - сообщил 2 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

Пятно находится на территории Искитимского района, на него пожаловались жители села Морозово. Река Бердь была обследована, видимые источников загрязнения не обнаружено, - пояснили редакции 2 июля в отделе экологического и земельного контроля Искитима.

Однако все поиски виновных привели к тому же результату - во всем виноваты водоросли. Как оказалось, экспертиза уже пройдена, никаких масляных пятен не обнаружено, как и другого химического загрязнения, а значит, действительно, виноваты водоросли.

- Никакого масляного пятна нет, там просто следы зеленых водорослей. Мы проверяли воду на наличие масляных пятен, их не обнаружено, соответственно далее по внешнему виду эксперты опознали водоросли, - сообщили в пресс-службе отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации Искитима.

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Названа не зафиксировавшая ни одного случая коронавируса страна
загрязнение рекипрокуратура проверка. масляное пятно
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, это действительно водоросли?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
    10:40:32 7/5/2021
    Можно ли сегодня работать в огороде 5 июля в Евсеев день и зачем сегодня ждали дождь?
    Гороскоп на 6 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:19 7/5/2021
    Гороскоп на 6 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции
    10:16:39 7/5/2021
    Толпа мечтающих поплескаться в бассейна выстроилась у "Паруса" под Новосибирском в день адского пекла: Без масок и дистанции
    БердскСтало известно, сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 июля в Бердске
    10:07:19 7/5/2021
    Стало известно, сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 июля в Бердске
    Почему мигранты всегда зарабатывают больше россиян, признался президент Федерации Коженов
    10:02:24 7/5/2021
    Почему мигранты всегда зарабатывают больше россиян, признался президент Федерации Коженов
    БердскКому нужна прививка? «Ваше здоровье» в Бердске!
    9:54:20 7/5/2021
    Кому нужна прививка? «Ваше здоровье» в Бердске!
    Представлены подробные разъяснения по оформлению детского кешбэка на Госуслугах
    9:45:02 7/5/2021
    Представлены подробные разъяснения по оформлению детского кешбэка на Госуслугах
    БердскТело утонувшего в Берди молодого человека искали водолазы-спасатели из Бердска: Погибший не умел плавать
    9:44:12 7/5/2021
    Тело утонувшего в Берди молодого человека искали водолазы-спасатели из Бердска: Погибший не умел плавать
    47 человек погибли при крушении самолета ВВС С-130 Филиппин
    9:31:18 7/5/2021
    47 человек погибли при крушении самолета ВВС С-130 Филиппин
    Страшное ДТП в Иркутской области унесло жизни отца и 14-летней дочери попало на видео
    9:28:32 7/5/2021
    Страшное ДТП в Иркутской области унесло жизни отца и 14-летней дочери попало на видео