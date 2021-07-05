Почему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения маслянистого пятна в акватории реки Бердь. В ходе проверки также будет дана оценка работе контролирующих органов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.
Напомним, в районе села Морозово обнаружили загрязнение воды между Бердском и Искитимом - в Фейсбуке на это обратил внимание жителей Алексей Носов. Жуткая маслянистая пленка разлилась по воде прямо перед потеплением - купаться в такой воде даже просто страшно.
- Экологическая катастрофа?! Этот ужас нам прислали сегодня жители Морозово. Масляное пятно мутной "химической" жижи разлилось по Берди. Плёнка тянется на несколько километров и течение медленно несёт его в Обь, "отравляя" на своём пути всё живое? Мы с местными жителями срочно связались с Минприроды НСО и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу. Выясним химсостав и найдём виновника. Местные говорят, что слив этот якобы в Искитиме, и что это не первый случай уже. Постараемся, чтобы он был последним, - сообщил Алексей Носов на своей странице 1 июля.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" обратилась за комментариями о масляной пленке во всех ведомства - везде о такой проблеме знают - вероятно, информация дошла до ведомств действительно очень быстро.
- Известно, что пятно есть, оно выше Бердска, так что об этом должны знать больше искитимские ведомства, - сообщил 2 июля редакции "Курьер. Среда. Бердск" главный специалист управления природными ресурсами Андрей Неустроев.
Пятно находится на территории Искитимского района, на него пожаловались жители села Морозово. Река Бердь была обследована, видимые источников загрязнения не обнаружено, - пояснили редакции 2 июля в отделе экологического и земельного контроля Искитима.
Однако все поиски виновных привели к тому же результату - во всем виноваты водоросли. Как оказалось, экспертиза уже пройдена, никаких масляных пятен не обнаружено, как и другого химического загрязнения, а значит, действительно, виноваты водоросли.
- Никакого масляного пятна нет, там просто следы зеленых водорослей. Мы проверяли воду на наличие масляных пятен, их не обнаружено, соответственно далее по внешнему виду эксперты опознали водоросли, - сообщили в пресс-службе отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ, энергетики и газификации Искитима.