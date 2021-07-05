Весь город в опасности из-за фекалий жителей Бердска: Директор КБУ Анатолий Пронюшкин рассказал, как не затопить стоками Обское море

2 июля в 20.30 аварийная бригада КБУ Бердска устранила аварию на канализационном коллекторе в Новом поселке Бердска. Напомним, что сообщение о вытекающих фекальных стоках в районе железнодорожной станции Береговая появилось 1 июля. По склону насыпи поток нечистот стекал в Обское море.
Сегодня, 5 июля, директор КБУ Анатолий Пронюшкин прокомментировал ситуацию.
- Причиной аварии стал треснувший тройник в месте соединения коллектора из Бердска и коллектора поселка Геологов. В аварийном режиме мы аварию устранили. Но требуется принимать решение о серьезном ремонте системы канализации, потому что весь город зависит от нормального функционирования канализационного коллектора, - рассказал Анатолий Иванович.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на время ремонта канализационного коллектора в Новом поселке и в части Советского района Новосибирска отключали воду, иначе к месту аварии было не подобраться. Авария на канализационном коллекторе и выброс содержимого из канализации в море, где купаются и отдыхают люди, это чрезвычайное происшествие. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", надзорные органы взяли пробы воды в месте слива сточных в Обское море и советуют сибирякам не купаться в этом месте, пока не станут известны результаты анализов.