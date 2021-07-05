С Днём поцелуев открытки волшебные от дизайнера и чувственные поздравления на 6 июляоткрытки
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С Днём поцелуев открытки волшебные от дизайнера и чувственные поздравления на 6 июляоткрытки

10:30:557/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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6 июля отмечается Всемирный день поцелуя (World Kissing Day).

День поцелуев

В шестой по счёту день июля
Я подарю всем поцелуи.
Кого-то поцелую я по дружбе,
Других по общей нашей службе.

Я поцелую всех единый же разок,
И разошлю свой интересный поздравок.
Горячий поцелуй тебе лишь подарю
Ведь именно тебя безумно я люблю.

***

День поцелуя среди лета,
Наверно все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь Вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На многие многие лета,
Всегда друг друга Вы любите,
Не унывает пусть душа.

День поцелуев
Поцелуем в этот день
Мы любимых поздравляем,
Вечной, пламенной любви
И себе и им желаем!

Пусть бушует в сердце кровь,
Пусть от счастья замирает,
То, как хочется любить,
Все прекрасно это знают!

Так дарите поцелуй,
Не стесняйтесь, не робейте,
А предать свою любовь
Никогда вы не посмейте!

***

Они случаются с любимыми,
И с родственниками, друзьями
Без поцелуев не любили мы,
И нас целуют, и мы сами,
И с этим праздником волшебным
Вы прочитайте поздравок —
Поцеловать Вас и поздравить
Любимый человек чтоб мог.

День поцелуев

Поздравляю с этим днем,
Крепко расцелую,
И дарю тебе сейчас
Я любовь большую!

Я желаю, чтобы жизнь
Как река катилась,
Неудачи никогда
Вновь не повторились!

Чтобы было всем легко,
Целовать хотелось,
Чтобы все вокруг тебя
Просто веселилось!

Источник: pozdravok.ru

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