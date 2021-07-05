С Днём поцелуев открытки волшебные от дизайнера и чувственные поздравления на 6 июляоткрытки

В шестой по счёту день июля
Я подарю всем поцелуи.
Кого-то поцелую я по дружбе,
Других по общей нашей службе.
Я поцелую всех единый же разок,
И разошлю свой интересный поздравок.
Горячий поцелуй тебе лишь подарю
Ведь именно тебя безумно я люблю.
***
День поцелуя среди лета,
Наверно все не просто так
Целуйтесь ныне от рассвета
Ваш поцелуй развеет мрак.
Целуйтесь нежно и со страстью,
Друг другом упивайтесь Вы,
Сегодня праздник поцелуя,
Сегодня праздник красоты.
И поцелуй свой растяните
На многие многие лета,
Всегда друг друга Вы любите,
Не унывает пусть душа.
Мы любимых поздравляем,
Вечной, пламенной любви
И себе и им желаем!
Пусть бушует в сердце кровь,
Пусть от счастья замирает,
То, как хочется любить,
Все прекрасно это знают!
Так дарите поцелуй,
Не стесняйтесь, не робейте,
А предать свою любовь
Никогда вы не посмейте!
***
Они случаются с любимыми,
И с родственниками, друзьями
Без поцелуев не любили мы,
И нас целуют, и мы сами,
И с этим праздником волшебным
Вы прочитайте поздравок —
Поцеловать Вас и поздравить
Любимый человек чтоб мог.
Поздравляю с этим днем,
Крепко расцелую,
И дарю тебе сейчас
Я любовь большую!
Я желаю, чтобы жизнь
Как река катилась,
Неудачи никогда
Вновь не повторились!
Чтобы было всем легко,
Целовать хотелось,
Чтобы все вокруг тебя
Просто веселилось!
Источник: pozdravok.ru