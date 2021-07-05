Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска: Новые сроки озвучил директор ОДМ Дубровский
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска: Новые сроки озвучил директор ОДМ Дубровский

12:35:077/5/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Юные скейтбордисты, которые не могут дождаться, когда починят их любимое место досуга, каждый раз рискуют получить травмы от поврежденного трамплина.

Колеса роликовой доски застревают в пробоинах

Скейтеры Бердска заждались ремонта рампы для скейтборда на площади Горького в Бердске. Напомним, 28 июня начальник ОДМ Бердска Владислав Дубровский рассказал "Курьер. Среда. Бердск",  что площадка сейчас огорожена сигнальной лентой, указывающей, что она находится на ремонте и закрыта.

- На этой неделе Областная Федерация спорта собирается выехать к нам для того, чтобы оценить стоимость и провести ремонт, - добавил Владислав Сергеевич.

Но площадку до сих пор не починили. И юные скейтбордисты, которые не могут дождаться, когда починят их любимое место досуга, каждый раз рискуют получить травмы от поврежденного трамплина:

- Проехать по рампе на скейте невозможно. Колеса роликовой доски застревают в пробоинах.

Сегодня, 5 июля, Владислав Дубровский ответил, когда ребята смогут безопасно кататься на скейте:

- На прошлой неделе провели оценку стоимости ремонтных работ, сами работы начнутся после подписания контракта. Контракт на согласовании, работы начнутся в тот же день, по срокам работ, на данный момент не могу ответить.

Напомним также, на фотографиях, отправленных в редакцию видны многочисленные трещины и дыры, в которых застревают колеса роликовой доски.

При каком уровне антител можно смело вакцинироваться
Названы три продукта, которые продлевают жизнь человека
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Турцию по бюджетной путевке: россиянка не смогла молчать
Железняков рассказал, почему россияне не хотят вакцинироваться
В США объяснили, почему у Defender нет шансов в поединке с Су-24М
Американский миллиардер предсказал новую пандемию
ремонттрамплинрампаскейтборд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы считаете, когда ее починят?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКогда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска: Новые сроки озвучил директор ОДМ Дубровский
    12:35:07 7/5/2021
    Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска: Новые сроки озвучил директор ОДМ Дубровский
    БердскВ Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    12:22:51 7/5/2021
    В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    12:20:33 7/5/2021
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    11:45:38 7/5/2021
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    11:40:17 7/5/2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    11:37:13 7/5/2021
    Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    11:34:21 7/5/2021
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    БердскКак оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    11:19:37 7/5/2021
    Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    БердскПассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    11:14:58 7/5/2021
    Пассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    Бердск"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной зоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    10:57:58 7/5/2021
    "Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной зоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?