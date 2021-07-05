Когда залатают трещины в рампе на площади Горького для скейтеров Бердска: Новые сроки озвучил директор ОДМ Дубровский

Скейтеры Бердска заждались ремонта рампы для скейтборда на площади Горького в Бердске. Напомним, 28 июня начальник ОДМ Бердска Владислав Дубровский рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что площадка сейчас огорожена сигнальной лентой, указывающей, что она находится на ремонте и закрыта.
- На этой неделе Областная Федерация спорта собирается выехать к нам для того, чтобы оценить стоимость и провести ремонт, - добавил Владислав Сергеевич.
Но площадку до сих пор не починили. И юные скейтбордисты, которые не могут дождаться, когда починят их любимое место досуга, каждый раз рискуют получить травмы от поврежденного трамплина:
- Проехать по рампе на скейте невозможно. Колеса роликовой доски застревают в пробоинах.
Сегодня, 5 июля, Владислав Дубровский ответил, когда ребята смогут безопасно кататься на скейте:
- На прошлой неделе провели оценку стоимости ремонтных работ, сами работы начнутся после подписания контракта. Контракт на согласовании, работы начнутся в тот же день, по срокам работ, на данный момент не могу ответить.
Напомним также, на фотографиях, отправленных в редакцию видны многочисленные трещины и дыры, в которых застревают колеса роликовой доски.