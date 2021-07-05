Пляж Обского моря сравнили с Сочи купающиеся в водичке после фекальной аварии под Бердском: Фото и видео с берега

На пляже возле железнодорожной станции Береговая много отдыхающих. Люди в большинстве приехали из Новосибирска и Бердска. Большая компания с детьми из Искитима приехала на море, потому что дети хотели посмотреть на большие корабли. Про аварию на канализационном коллекторе многие не знают. На пляже нет никаких признаков последствий аварии — никакого запаха, вода такая как обычно — далеко не прозрачная.
Мамы караулят детей у воды.
- Мы как-то были в Сочи, там прорвало канализацию, так в море прям бумага плавала туалетная и воняло на весь пляж, здесь наверное как-то обошлось, хорошая вода, нет запаха канализации,- говорит одна из женщин.
- Да тут все берега всё сливают в море, в Бердь льёт Искитим неизвестно что, дачники всё льют, тут ложкой мёда не испортишь этот суп, - отзывается мужчина.
Дети купаются целый день, вода теплая, на берег их не вытащить. Облепили два огромных бревна, ныряют с них, садятся верхом — кто кого опрокинет, как на родео. Конечно, нахлебаются воды.
Взрослые в море охлаждают пиво.
- Да тут за выходные все пляжи в море в туалет сходили — ущерба больше, чем от этого выброса с коллектора. Надо на всех пляжах нормальные туалеты ставить. Вы думаете вот здесь у берега что плещется? Вот то-то и оно,- парень достает из висящего на коряге пакета бутылку и уходит в тенек.
Надо отметить, что пиво пьют на пляже в огромных количествах. А так обычный жаркий выходной день на морском побережье. Вдали гудят корабли — теплоход Виктор Гашков от бердской пристани выходит на прогулку в море. Очень много яхт и катеров, пока хорошая погода, все в море. Много желающих прокатиться на плюшке по волнам. Если смотреть вдаль по побережью, то везде люди. Пляжи от Береговой и до "Звезды" полны народа.
Предупреждали, что купаться как раз на этих пляжах опасно, только взяли пробы воды специалисты, результатов пока нет.
- Что вы думаете, там в море что-то новое найдут? Там один состав, независимо от аварий. Честно говоря, вообще жить опасно, - сделал вывод мужчина. Дети накормили хлебом голубей, залетевших на пляж. Птицы напились из моря.
- Видите, голуби воду пьют? Значит чистая,- смеется мужчина.