Авторские открытки и теплые поздравления в день Владимирской иконы Божьей Матери 6 июля
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Авторские открытки и теплые поздравления в день Владимирской иконы Божьей Матери 6 июля

9:21:537/5/2021
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6 июля почитают чудотворную и универсальную икону - Божией Матери Владимирской.

День Владимирской иконы Божьей Матери

С верой и молитвою горячей,
К Богу обращался наш народ,
Жаль, что мы другие ныне стали,
Но не поменялся русский род.
Матерь Божья, не покинет землю,
Пусть икона шлет нам благодать,
Мы поймем и за Христову веру,
Сможем правду детям передать.

***

Пред силой её на колени упали,
И веру России татары признали,
Не смела Орда больше нас навещать,
Иначе, пришлось бы от русских страдать.
И вера живет, Матерь Божья с тобой,
Тайком помогает справляться с бедой,
И милость её разрослась по стране,
Познать её силу желаю тебе.

День Владимирской иконы Божьей Матери

Владимирской иконе, не бойся – поклонись,
И собери все силы, старайся, изменись,
И будет Божья Матерь советом помогать,
Тебе лишь только надо любовь её познать.
Она на протяжении: кровавых, смутных лет,
Народу помогала, спасала нас от бед,
И если бы, в молитве, народ пред ней предстал,
Господь бы наших предков простил бы и принял.

***

Из Византии к нам принесена,
Русь Матушку от горюшка спасла,
Сам Тамерлан не смог понять,
Что Божья Матерь не покинет рать.
Мы молимся иконе всей душой,
И знаем, что все будет хорошо,
Что веру не убрать и не отнять,
За нашу веру не боимся жизнь отдать.

Источник: pozdravkin.com

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