В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев

12:22:517/5/2021Фото: ТВК
0

Ему было всего 60 лет.

Андрей Васильевич умер
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище

Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбищеУмерла супруга вице-спикера заксобрания Новосибирской области Владимира КарповаЕщё 889 новости

Утро понедельника, 5 июля, началось с печальной новости. В Бердске, на 61-году жизни скончался ветеран боевых действий Андрей Васильевич Янеев. Об этом сообщил глава города Евгений Шестернин.

Андрей Янеев воевал в Чечне и на Северном Кавказе, был майором запаса, вертолётчиком. Он был активным общественником, входил в состав Общественной палаты Бердска. Был руководителем ветеранской организации, которая объединяла всех ветеранов, воевавших на Северном Кавказе. Имел государственные и боевые награды. Являлся кавалером Ордена мужества. Как отметил мэр города Шестернин, для города это большая утрата.

Редакция сайта "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Андрея Васильевича.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
некрологумер общественникскончался в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    12:22:51 7/5/2021
    В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    12:20:33 7/5/2021
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    11:45:38 7/5/2021
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    11:40:17 7/5/2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    11:37:13 7/5/2021
    Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    11:34:21 7/5/2021
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    БердскКак оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    11:19:37 7/5/2021
    Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    БердскПассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    11:14:58 7/5/2021
    Пассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    Бердск"Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной зоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    10:57:58 7/5/2021
    "Все в городе разом заболели": С пяти утра стоят в очереди к врачам красной зоны ЦГБ Бердска больные пациенты. Приезд Минздрава не помог?
    БердскПочему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима
    10:53:45 7/5/2021
    Почему Обское море под Бердском резко превратилось в Мальдивы, выяснит прокуратура Искитима