В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев

Утро понедельника, 5 июля, началось с печальной новости. В Бердске, на 61-году жизни скончался ветеран боевых действий Андрей Васильевич Янеев. Об этом сообщил глава города Евгений Шестернин.
Андрей Янеев воевал в Чечне и на Северном Кавказе, был майором запаса, вертолётчиком. Он был активным общественником, входил в состав Общественной палаты Бердска. Был руководителем ветеранской организации, которая объединяла всех ветеранов, воевавших на Северном Кавказе. Имел государственные и боевые награды. Являлся кавалером Ордена мужества. Как отметил мэр города Шестернин, для города это большая утрата.
Редакция сайта "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Андрея Васильевича.