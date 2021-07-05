Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020

тали известны гонорары сборной Украины за участие в Чемпионате Европы. Так за свои результаты игроки «незалежной» заработали 16 миллионов евро. Напомним. Что они дошли до четверть финала, где их с разгромным счетом 0:4 победила сборная Англии.
Украинцы сразу заработали заработала € 9,25 млн как одна из 24 команд-участниц Евро-2020. За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе добавила ещё € 1,5 млн. За выход в ⅛ финала Украина заработала ещё € 2 млн, а за четвертьфинал — € 3,25 млн. Итого — € 16 млн.
Отметим, что это на 5,25 миллионов евро больше, чем заработала российская сборная на Евро-2020. Она получит € 9,25 млн за выход в финальную стадию Евро-2020, а также € 1,5 млн за победу над сборной Финляндии (1:0) на групповом этапе. Итого — € 10,75 млн.