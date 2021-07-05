Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020

12:46:487/5/2021Фото: pixabay
0

Это намного больше, чем смогли заработать россияне.

Украина получила на 5 млн евро больше чем Россия

тали известны гонорары сборной Украины за участие в Чемпионате Европы. Так за свои результаты игроки «незалежной» заработали 16 миллионов евро. Напомним. Что они дошли до четверть финала, где их с разгромным счетом 0:4 победила сборная Англии.

Украинцы сразу заработали заработала € 9,25 млн как одна из 24 команд-участниц Евро-2020. За победу над Северной Македонией (2:1) в групповом этапе добавила ещё € 1,5 млн. За выход в ⅛ финала Украина заработала ещё € 2 млн, а за четвертьфинал — € 3,25 млн. Итого — € 16 млн.

Отметим, что это на 5,25 миллионов евро больше, чем заработала российская сборная на Евро-2020. Она получит € 9,25 млн за выход в финальную стадию Евро-2020, а также € 1,5 млн за победу над сборной Финляндии (1:0) на групповом этапе. Итого — € 10,75 млн.

Всего одна фраза: Боярский высмеял Черчесова
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Россиянам раскрыли простейший способ лишиться квартиры
Где в России самые высокие пенсии по старости
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Хуже не будет»: Тарасова не побоялась высказаться о Черчесове
Список признаков COVID-19 нового типа
Триллион долларов: мужчина был потрясен, увидев свой счет
«Очень способный человек»: Ален Делон о работе Путина
наградагонорарфутболЕвро-2020
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Справедливую сумму получили российские футболисты?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020
    12:46:48 7/5/2021
    Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020
    Новые подробности убийства 13-летней девочки в Новосибирске: Маньяк изнасиловал и отрезал голову своей жертве 19 лет назад
    12:42:22 7/5/2021
    Новые подробности убийства 13-летней девочки в Новосибирске: Маньяк изнасиловал и отрезал голову своей жертве 19 лет назад
    БердскВ Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    12:22:51 7/5/2021
    В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    12:20:33 7/5/2021
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    11:45:38 7/5/2021
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    11:40:17 7/5/2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    11:37:13 7/5/2021
    Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    11:34:21 7/5/2021
    В России изменили порядок получения пенсий и социальных выплат с 1 июля 2021
    БердскКак оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    11:19:37 7/5/2021
    Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР
    БердскПассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо
    11:14:58 7/5/2021
    Пассажирский автобус №8 Бердска заблокировал ул. Первомайскую на перекрестке с К. Маркса - пробило колесо