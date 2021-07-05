В каком состоянии находится певица МакSим, стало известно

Официальный представитель певицы Максим сообщил, что она все также находится в тяжелом состоянии и в сознание она так и не приходила.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация якобы от духовника певицы. Он сообщил, что она пришла в сознание и даже начала самостоятельно питаться.
- Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии, – отметила представитель МакSим, добавив, что певица подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме.
Ранее представитель певицы сообщал, что она в крайне тяжелом состоянии, у нее поражено больше 75% легких. К сожалению, больше ничего она не сообщила – подробности остались за кадром, так как это «медицинская тайна».