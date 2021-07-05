Как выбрать модульные стенки?
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Как выбрать модульные стенки?

1:39:567/5/2021Фото: artos.in.ua
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Помните громоздкие советские стенки, которые считались предметом гордости семьи?

модульная стенка
Модульная гостиная

Ведь их надо было еще уметь достать! В то время это было верхом удобства и комфорта, своеобразным показателем благосостояния. Теперь им на смену пришли модульные гарнитуры, которые занимают меньше места, могут легко трансформироваться и состоять только из тех элементов, которые вам на самом деле необходимы. Лучше ничего и не придумаешь! Поэтому давайте вместе разбираться, как выбрать модульную гостиную, чтобы оценить все преимущества мебели данного типа. А. модульные стенки можно приобрести в данном магазине.

Преимущества и недостатки модульной гостиной

Первые гарнитуры для гостиной появились в Европе еще в 50-х годах, в нашей стране они пришли чуть позже - до 70-х годов. К этому времени обставить гостиную в более или менее едином стиле было сложно - надо было найти шкаф, стол, тумбочки, комод и т.д., которые сочетались между собой. Тратить на это время, силы и деньги хотелось не всем, поэтому и выглядели много гостиной тогда не совсем гармонично. Во главе угла была функциональность, а если речь идет о советских квартирах, то само наличие гостиной уже было роскошью.

Первые стенки позволили оформить зал эстетически, ведь все шкафчики и тумбочки были выполнены в едином стиле. Можно было спрятать кучу нужных вещей и мелочей, которые аккуратно прятались за дверью, а напоказ, под стекло, выставить лучшие сервизы и тарелки. Сейчас мы понимаем все недостатки советских стенок.

Они были громоздкими, занимали значительную часть гостиной, элементы были соединены в определенной последовательности, то есть секции было невозможно поменять местами. И в вообще, может быть вам совсем не нужен был вот этот шкаф или тумба, но выбора не было. Плюс ко всему, ассортимент был небольшим, а все гарнитуры - похожими друг на друга.

Недостатки устаревших громоздких гарнитуров устранены в модульных гостиных. Они состоят из отдельных элементов, которые можно менять местами, как в конструкторе. Отсюда и многочисленные преимущества модульных гостиных:


  • Можно выбрать те элементы мебели, которые вам действительно нужны. Например, нужны тумба под телевизор, комод и несколько тумбочек, а шкаф у вас есть в спальне, и в гостиной он не нужен, поэтому вы не переплачиваете за него в готовом наборе;
  • Возможность при необходимости докупить нужный элемент. Если возникнет необходимость в новой секции, или понадобится заменить испорченный элемент, можно будет найти соответствующий модуль, так как производители, создавая серию, обычно не меняют цвет и конструкцию;
  • Возможность установить секции как угодно, так что для гостиных нестандартной планировки это спасение. С одного и того же комплекта можно обустроить угловую или линейную гостиную, симметричную или ассиметричную. Делать перестановку и освежить интерьер можно будет, не совершая покупок новой мебели - просто поменяв местами существующие модули;
  • При переезде можно будет не покупать новую мебель - уже имеющуюся гостиную можно взять с собой, а модули расставить немного по-другому, в соответствии с габаритами новой гостиной, а при необходимости докупить недостающие элементы;Огромный выбор модульных гарнитуров и разнообразие различных элементов для них;
  • Современный внешний вид (даже если мебель выполнена в классическом стиле). Модульный гарнитур не перегружать пространство.

Единственный минус - есть вероятность, что когда вам понадобится докупить новый модуль или заменить имеющийся, их может не оказаться в продаже. Это возможно, если гарнитур вы покупали давно или у производителя-однодневки, поэтому всегда заказывайте мебель в проверенных местах.

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