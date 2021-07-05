Как правильно пользоваться массажером для лица?

Благодаря мягкому воздействию массажных элементов в клетках кожи улучшается циркуляция крови, что приводит к расслаблению мышц и разглаживания морщин, подтягивание проблемных участков кожи.
Действие массажера для лица не ограничивается косметическим и эстетическим эффектом, оно способствует улучшению сна, устранение хронических головных болей различной природы и зрительного напряжения от долгого сидения перед компьютером. Купить качественные массажеры для лица можно в данном интернет-магазине: https://mermade.com.ua/ru/masazheri-dlya-oblichchya/.
Если же процедуру массажа совместить с питательными масками и кремами, то можно добиться значительного эффекта - устранения загрязнений пор, исчезновение угрей и лечения кожи лица от различных воспалительных процессов.
Виды массажеров для лица
- Ручные механические массажеры. Традиционный и самый доступный вариант, который появился еще до изобретения электрических массажных приборов. Классические механические массажеры представляют собой два валика разных размеров, соединенных между собой. Пользоваться ими просто - необходимо водить валиками из камня, дерева или пластика по коже, делая ритмичные массажные движения;
- Ультразвуковые массажеры помогают выравнивать цвет кожи лица, увеличивают ее гладкость и упругость, помогают выработке коллагена, который отвечает за молодость кожи;
- Массажеры с гальваническим элементами служат действенным средством против образования мимических и возрастных морщин, очищают кожу, омолаживают ее и выравнивают цвет;
- Вакуумные массажеры эффективно очищают поры кожи от загрязнений и черных точек, подтягивают лицо и делают его более упругим и молодым;
- Массажеры, действующих по принципу миостимуляции (особые эластичные массажеры), подтягивают кожу и избавляют от мимических морщин, а также значительно улучшают кровообращение и способствуют выведению из кожи токсинов и других вредных веществ;
- Лазерные массажеры глубоко проникают лазерными лучами в подкожные слои, восстанавливая эпидермис и тонизируя кожу. Лазер положительно влияет на цвет лица и выравнивает мелкие морщины;
- Массажеры, что посылают в кожу микротоки, является средством для избавления от глубоких морщин за счет сильного расслабления мышц лица. Они хорошо подтягивают кожу без агрессивного вмешательства в ее глубокие слои;
- Кислородные массажеры для лица способствуют улучшению обмена веществ в коже и восстановлению ее естественной эластичности;
- Массажеры, основанные на действии радиоволн, схожие с гальваническим или лазерными аппаратами. Основной эффект - подтягивание кожи и выравнивания мимических, а также возрастных морщин.