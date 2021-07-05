Как правильно пользоваться массажером для лица?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как правильно пользоваться массажером для лица?

1:44:307/5/2021Фото: mermade.com.ua
0

Современные массажеры для лица нашли себе применение в качестве средств профилактики возникновения мимических морщин, снятие отечности и выравнивания цвета лица.

массажер для лица
Ручные механические массажеры

Благодаря мягкому воздействию массажных элементов в клетках кожи улучшается циркуляция крови, что приводит к расслаблению мышц и разглаживания морщин, подтягивание проблемных участков кожи.

Действие массажера для лица не ограничивается косметическим и эстетическим эффектом, оно способствует улучшению сна, устранение хронических головных болей различной природы и зрительного напряжения от долгого сидения перед компьютером. Купить качественные массажеры для лица можно в данном интернет-магазине: https://mermade.com.ua/ru/masazheri-dlya-oblichchya/.

Если же процедуру массажа совместить с питательными масками и кремами, то можно добиться значительного эффекта - устранения загрязнений пор, исчезновение угрей и лечения кожи лица от различных воспалительных процессов.

Виды массажеров для лица


  • Ручные механические массажеры. Традиционный и самый доступный вариант, который появился еще до изобретения электрических массажных приборов. Классические механические массажеры представляют собой два валика разных размеров, соединенных между собой. Пользоваться ими просто - необходимо водить валиками из камня, дерева или пластика по коже, делая ритмичные массажные движения;
  • Ультразвуковые массажеры помогают выравнивать цвет кожи лица, увеличивают ее гладкость и упругость, помогают выработке коллагена, который отвечает за молодость кожи;
  • Массажеры с гальваническим элементами служат действенным средством против образования мимических и возрастных морщин, очищают кожу, омолаживают ее и выравнивают цвет;
  • Вакуумные массажеры эффективно очищают поры кожи от загрязнений и черных точек, подтягивают лицо и делают его более упругим и молодым;
  • Массажеры, действующих по принципу миостимуляции (особые эластичные массажеры), подтягивают кожу и избавляют от мимических морщин, а также значительно улучшают кровообращение и способствуют выведению из кожи токсинов и других вредных веществ;
  • Лазерные массажеры глубоко проникают лазерными лучами в подкожные слои, восстанавливая эпидермис и тонизируя кожу. Лазер положительно влияет на цвет лица и выравнивает мелкие морщины;
  • Массажеры, что посылают в кожу микротоки, является средством для избавления от глубоких морщин за счет сильного расслабления мышц лица. Они хорошо подтягивают кожу без агрессивного вмешательства в ее глубокие слои;
  • Кислородные массажеры для лица способствуют улучшению обмена веществ в коже и восстановлению ее естественной эластичности;
  • Массажеры, основанные на действии радиоволн, схожие с гальваническим или лазерными аппаратами. Основной эффект - подтягивание кожи и выравнивания мимических, а также возрастных морщин.

О чем Гинцбург спешит предупредить всех привившихся от COVID
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
массажер для лица
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В каком состоянии находится певица МакSим, стало известно
    1:34:49 7/5/2021
    В каком состоянии находится певица МакSим, стало известно
    Что нельзя делать 7 июля на Рождество Иоанна Предтечи, чтобы не остаться бедным на всю жизнь
    1:20:03 7/5/2021
    Что нельзя делать 7 июля на Рождество Иоанна Предтечи, чтобы не остаться бедным на всю жизнь
    БердскПляж Обского моря сравнили с Сочи купающиеся в водичке после фекальной аварии под Бердском: Фото и видео с берега
    1:15:15 7/5/2021
    Пляж Обского моря сравнили с Сочи купающиеся в водичке после фекальной аварии под Бердском: Фото и видео с берега
    Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020
    12:46:48 7/5/2021
    Сборная Украины заработала на € 5,25 млн больше России на Евро-2020
    Новые подробности убийства 13-летней девочки в Новосибирске: Маньяк изнасиловал и отрезал голову своей жертве 19 лет назад
    12:42:22 7/5/2021
    Новые подробности убийства 13-летней девочки в Новосибирске: Маньяк изнасиловал и отрезал голову своей жертве 19 лет назад
    БердскВ Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    12:22:51 7/5/2021
    В Бердске скончался ветеран боевых действий в Чечне и на Северном Кавказе Андрей Янеев
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    12:20:33 7/5/2021
    6 июля – День Владимирской иконы Божией Матери: Особая сила и исцеляющий дар чудотворного лика
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    11:45:38 7/5/2021
    Обязательную вакцинацию ввели в Омской области с 5 июля 2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    11:40:17 7/5/2021
    Можно ли совмещать прививки от гриппа и коронавируса, рассказал врач
    БердскГлавврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными
    11:37:13 7/5/2021
    Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская: Что делать работодателю с зараженными коронавирусом сотрудниками и кого считать контактными